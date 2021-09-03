〈焦點股〉晶圓雙雄發威 昇陽半攻漲停、矽晶圓三雄齊揚

晶圓雙雄挾著漲價利多，今 (3) 日股價再度發威，聯電 (2303-TW) 逼近 70 元關卡改寫天價，台積電 (2330-TW) 也攀上 4 個多月新高，帶動相關晶圓材料供應鏈走勢，再生晶圓廠昇陽半 (8028-TW) 直奔漲停，矽晶圓三雄環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW)、台勝科 (3532-TW) 同樣表現凌厲，盤中上漲 3-5%。

昇陽半導體為成熟製程材料中再生晶圓的龍頭，先前針對台積電的 5 奈米已經擴產，近期又增加投資 72 億元，進駐台中港科技產業園區，將興建全球第一座自動及智慧化晶圓再生工廠，與台積電合作關係緊密。

昇陽半今天股價一路走高，並攻上漲停，達 57.5 元，為近 1 個月來高點，午盤成交量已超過 1.1 萬張，較前一個交易日激增，也是盤面人氣指標股。

此外，在半導體晶圓代工產能供不應求情況下，台積電、聯電均展開擴產計畫，為確保矽晶圓料源無虞，紛紛與供應商簽下長約，市場看好矽晶圓廠後市營運。

矽晶圓三雄今天股價齊走揚，合晶放量大漲半根停板，最高來到 72.4 元，法人看好獲利表現，目標價喊至 8 字頭；台勝科盤中勁揚逾 5%，衝上 192.5 元；環球晶上漲逾 3%，最高來到 884 元。