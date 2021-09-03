亞翔報捷 拿下台積電南京廠機電統包工程大單

無塵室設備大廠亞翔 (6139-TW) 今年營運明顯好轉，子公司亞翔集成 (603929-CN) 也報捷，接獲台積電 (2330-TW) 南京廠採購合約，負責機電統包安裝工程訂單，金額人民幣 3.25 億元(約新台幣 13.94 億元)，預計明年 6 月完工，屆時可望認列營收。

亞翔集成去年營收約人民幣 9.29 億元，此次台積電南京廠的訂單，已相當於去年全年營收的 35%，受此消息激勵，亞翔集成昨日股價跳空漲停鎖住。

台積電今年啟動新一輪資本支出計畫，計畫在台灣、美國、中國三地進行大規模擴產，為因應車用晶片需求，擬在南京廠擴充 28 奈米產能；根據規劃，該廠現有 2 萬片 16 奈米產能，預計 2022 年下半年擴充 2 萬片 28 奈米製程產能，總計月產能將達 4 萬片。

根據亞翔集成公告，台積電南京廠則擴充規模至 10 萬片，增幅高達 1.5 倍，亞翔相關工程預計明年 6 月完工，屆時可望認列營收。

亞翔除了中國業務有斬獲，台灣地區接單同樣熱絡，拿下台積電南科 P4-P6 廠、聯電 (2303-TW)、旺宏 (2337-TW)、華邦電 (2344-TW) 等新擴產訂單，尤其聯電先前公告的 61.51 億元廠務設備大單也由亞翔拿下，成為公司營運大補丸。

此外，由於原物料價格飛漲，工程業者也與客戶談定新一輪價格，期望藉由提升單案金額，將原物料成本壓力降至最低，推升獲利成長，業界預期，亞翔等相關業者下半年認列的訂單多已漲價，整體獲利表現也可望再優於上半年。

亞翔 7 月營收達 17.93 億元，月減 26.34%，年增 84.84%，累計前 7 月營收已突破百億元，達 119.2 億元，年增 65.23%。