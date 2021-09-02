高速傳輸族群還有肉吃嗎 專家這樣解讀!

台股今天漲高拉回，指數早盤短暫站上 17,500 後開始下殺，電子股無力撐盤，尾盤收最低 17,319.76，下跌 154.23 點，成交量為 3,474 億元，失守季線及 5 日線，三大法人今日合計賣超 34.19 億，外資轉賣 23.99 億元，終結連 4 買，而台指期未平倉方面，外資回補 4,404 口空單，就技術面來看，台股短線可以 8/31 低點為防守點位，若破則短線上將偏空看待。

<類股動向>

電子族群今日跌幅加重，成交比重來到 6 成，其中半導體佔比來到整體台股的 4 成，而航運僅剩不到 2 成，今日權值股普遍走跌，晶圓雙雄分別下跌 0.98%、0.16%，僅鴻海、聯發科及中華電勉力收紅，而其他權值股方面，傳產的台塑、台塑化、南亞以及金融股的國泰金等今日都黑盤作收，而航運方面則相對抗跌，今日全數收紅，但漲幅普遍介於 0.5%-3% 之間，與空運的華航及長榮航呈現兩樣情，華航及長榮航分別下跌 1.76%、2.12%。

而其餘電子類股，今日跌幅較重的包括車用二極體的強茂、德微、朋程等，以及 MOSFET 的杰力、捷敏、尼克森、富鼎，而車用電池方面，康普、聚和、立凱下跌幅度都超過 3% 以上，唯獨美琪瑪逆勢上漲 1.21%，而我昨日特別說明的高速傳輸族群，[創惟 (6104-TW)]、[威鋒電子 (6756-TW)]、[祥碩 ()] 今日都逆勢大漲，其中創惟連兩日漲停，而威鋒電子盤中也一度攻上漲停，但創惟短線上籌碼我認為有些過熱的情形，並且呈現價跌量縮的情形，投資朋友若欲追高則需要多加留意。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群↓↓↓。

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