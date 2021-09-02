第九屆TEAM20建築與規劃新人獎

文 / 理財周刊

「第九屆 TEAM20 年度建築與規劃新人獎」8 月 31 日進行頒獎典禮，本屆大賽仍維持在線上舉辦比賽，從收件、分組抽籤、評分、頒獎… 等以往線下的活動，秉持著 TEAM20 一貫堅持的公平、公正、公開的準則，運用遠距智慧技術，串聯各地建築規劃系所的畢業生來參賽，排除萬難於 8 月 31 日完成此次的比賽。

由兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會、樺晟集團、都市計畫學會、皇延創新股份有限公司與南京大學台灣校友會等共同舉辦的 TEAM 20「第九屆年度建築與規劃新人獎」建築競賽，自 2013 年迄今已來到第九個年頭，有鑑於疫情給人們帶來沉重壓力，主辦單位以 PARTY 為主軸，用輕鬆愉快的態度，讓建築人享受這場比賽。在最終線上決賽中，特別邀請兩岸城鄉統籌規劃暨產業聯合會的白仁德理事長、台灣智慧城市發展協會林建元理事長、TEAM20 建築與規劃新人獎組委會吳光庭主席，還有天津大學孔宇航教授、華南理工大學建築學院的孫一民院長，以及參賽的同學們，採取圓桌論壇的模式，打破傳統制式頒獎典禮，在線上互動交流並共同揭曉最終比賽結果。

本屆大賽最終由天津大學郭布昕同學獲得建築組首獎，成功大學楊姿芳同學勇奪規劃組首獎。

而榮獲建築組首獎的郭布昕同學，評審一致認為此作品「無名之地 - 北京藝術區工業廢墟改造」，巧妙且創新的利用時下年輕族群的遊戲視角，重新塑造人們對 798 藝術區歷史產業空間的認知。以 Z 世代的視角、超現實的手法加上個人藝術化的表達，對 798 的過去與現在進行反思，為閒置空間未來畫下美好藍圖。

而規劃組首獎楊姿芳童同學的作品「巨集 Max Civic Space」，因設計從捷運出發，既保留現有的資源，又置入純粹無干預的規劃，其對城市深入敏銳的觀察，精準的運用設計縫補並反轉城市，是一份具有實踐價值的規劃作品，獲得評審青睞!

有趣的是，今年有三組成大建築系的畢業生進入規劃組決賽，甚至還勇奪規劃組的首獎! 今年剛從成大退休的吳光庭教授，除了備感欣慰外，也表示這代表未來的建築需求，更重視建築物本身和周遭環境的規劃，兩者密不可分，此一趨勢，未來建築人要多加關注。

TEAM 20「第九屆年度建築與規劃新人獎」圓滿結束，會中 TEAM20 建築與規劃新人獎的白理事長特別表示，明年是 TEMA20 十周年，期許屆時疫情結束，線上線下都能舉辦活動，TEMA20 也會把觸角延伸到更多地區，讓有建築與規劃才華的畢業生被看到，發揮的舞臺更大，敬請大家拭目以待。

來源：《理財周刊》1097 期

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