美國司法部磨刀霍霍 Google傳再面臨反壟斷訴訟

彭博引述知情人士報導，美國司法部準備對 Google 廣告技術業務行為提起反壟斷訴訟，最快今年底前就會提出，這將是 Google 廣告技術在美國面臨的第二起官司，Google 盤後股價應聲挫跌。

司法部早在前總統川普任內就關切 Google 廣告技術的優勢地位，時任司法部長的巴爾 (William Barr) 曾對 Google 的搜尋廣告商業行為提起訴訟，指控該公司利用與無線電信業者和手機製造商的獨家合約，阻礙市場競爭。

之後德州為首的 38 州檢察官聯手對 Google 提起反壟斷訴訟，主張該公司非法壟斷網路搜尋和數位廣告市場，這些檢察官指控，Google 與臉書 (FB-US) 達成非法協議，操縱廣告主和網站業者買賣廣告空間的線上交易。

如今司法部正加快調查 Google 廣告業務商業行為的調查，最快年底前提起訴訟。知情人士說，Google 和臉書的非法協議也在司法部調查範圍。

美國司法部去年 10 月控訴 Google 違法利用市場優勢嚇阻對手，這起官司預定 2023 年 9 月審判。

司法部拒絕對此報導置評。知情人士透露，司法部對 Google 提起訴訟的時間尚未拍板，可能延遲。

受反壟斷調查消息影響，Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周三盤後挫跌 0.6% 至 2,888 美元。稍早收盤上漲 0.36% 至每股 2,904.31 美元，今年迄今漲幅超過 68%。

美國總統拜登正在加強執法，以打擊科技巨頭壟斷，他已任命 Google 宿敵 Jonathan Kanter 帶領司法部的反壟斷部門。

Google 駁斥自己在廣告技術市場占據壟斷地位，表示在這塊市場和亞馬遜 (AMZN-US)、康卡斯特 (CMCSA-US)、臉書等巨頭競爭。廣告科技產品去年替 Google 帶進 230 億美元營收。

Google 透過聲明說：「我們的廣告技術幫助各網站和 app 內容有資金挹注內容，讓小企業成長，並保護用戶隱私不受剝削並免除糟糕的廣告體驗。市場上有眾多廣告工具相互競爭，這些工具不只提高線上廣告的關聯性、降低費用，還為出版商和廣告商提供更多選擇。」

(本文不開放合作夥伴轉載)