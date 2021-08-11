Google祭廣告投放限制 保護未成年用戶隱私

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周二（10 日）表示，將限制廣告商針對未成年用戶投放定向廣告，作為一連串青少年隱私保護的改善政策之一。

Alphabet 表示，將關閉未成年用戶的「定位記錄」（location history）功能，該功能會追蹤會用定位數據。此外也將近一步擴大針對未成年用戶的敏感廣告投放，並替未成年用戶開啟安全搜尋過濾器。

臉書 (FB-US) 旗下 Instagram 近期也宣布類似政策，同樣旨在保護未成年用戶。

Google 在部落格文章中寫道，新政策可讓所有未成年的用戶、其父母或監護人，要求 Google 從圖片搜尋結果中刪除未成年青少年的圖片，這是針對保護未成年用戶隱私權的幾項政策中改變的一部分。

立法委員與監管機構長久以來一直在審查各大網路平台對青少年用戶安全、隱私與身心健康的影響。

Google 負責兒童與家庭業務部門的總經理 Mindy Brooks 說：「一些國家正在實施這方面的規定，我們也會遵守這些規定，並尋找方法為全球兒童與青少年提供一樣的產品體驗，同時兼顧使用者安全。」

近幾個月來，隨臉書打造兒童版 Instagram 的計畫遭到美國國會議員與司法部長抨擊，網路平台對年輕用戶的保護成為大眾矚目的焦點。

臉書最近宣布限制廣告商對未成年用戶的廣告投放，但仍有漏洞可鑽，廣告商依然可以根據性別、年齡、或者訂位紀錄找到這些未成年用戶投放廣告。

Goolge 旗下影音串流媒體網站 YouTube 周二（11 日）表示，將未來幾周內把 13 歲至 17 歲青少年上傳內容自動設置成隱私影片，如此一來影片只有用戶個人或特定允許的對象才能看到，不過用戶仍能決定是否公開影片。

此外 YouTube 還打算將 YouTube Kids 應用程式中刪除「過於商業化」的內容，YouTube 的兒童與家庭產品管理總監 James Beser 表示，刪除的內容只針對包裝產品銷售或直接鼓勵兒童消費的影片內容。