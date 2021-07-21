拜登矛頭對準科技巨頭 提名Google宿敵帶領司法部反壟斷

美國總統拜登周二 (20 日) 提名 Google 宿敵、民主黨進步派青睞的人選 Jonathan Kanter，帶領美國司法部的反壟斷機關，再次凸顯拜登政府打擊科技公司違反競爭行為的決心。

拜登提名案若在國會過關，Kanter 將帶領司法部的反壟斷機關，該部門去年 10 月對 Google 提起訴訟，並且正在調查蘋果 App Store 的商業行為。

Kanter 長期批評 Google(GOOGL-US)，他去年離開法律事務所自行創業，代表 Yelp(YELP-US)、微軟 (MSFT-US) 等客戶，敦促司法部對 Google 提起訴訟。

拜登任命的另一名反壟斷大將、聯邦貿易委員會 (FTC) 主席麗娜汗 (Lina Khan) 已經走馬上任。由於 FTC 將和司法部反壟斷部門分攤調查職責，加上拜登本月初剛簽署一連串行政命令，凸顯拜登積極權力過度集中大企業的情形。

不過 Politico 報導，Kanter 的經歷可能使他日後被要求迴避參與 Google 的調查。亞馬遜 (AMZN-US) 已經要求麗娜汗迴避針對該公司的反壟斷調查，主張她長期批評亞馬遜，將使亞馬遜無法獲得公平調查的機會。

Kanter 反科技壟斷的立場，和麗娜汗、以及加入白宮經濟委員會的台裔學者吳修銘 (Tim Wu) 相仿。不過 Kanter 有權提起訴訟以阻止企業併購、挑戰有違競爭的行為，麗娜汗則需取得 FTC 五名成員過半數支持，才能執法。