【美股教戰】財報季結束、蘋果新機登場 美國科技股還能強多久？

美企財報季報喜，近期美股不斷創新高，9 月還有新一代 iPhone 機款估計發表，可望再度催化相關科技股與美股維持高檔。只是，隨著通膨升溫，升息疑慮揮之不去，美股與科技股是否居高思危？

目前 S&P500 本益比已近 27 倍，高於過去十年平均的 19.4 倍，未來續漲空間有多少？投信發行美股基金 - 瀚亞美國高科技基金經理人林元平認為，美國科技股長期上漲潛力看俏，原因在於：企業獲利持續看好，科技股創新更是全球領頭，目前估值仍合理、未過熱，建議投資人務必持有美國科技股部位資產，並透過基金定期定額長線布局。

美股有 EPS 撐盤 科技股重中之重

美國企業財報季告一段落，根據機構 FactSet 統計，S&P500 企業中多達 88% 獲利表現優於預期，其中又以金融、資訊科技、通訊服務、醫療照護表現最為亮眼，成為近期美股不斷創新高的主因。

展望未來，EPS 獲利成長更將成為美股動能。根據高盛預估，2021 年 S&P500 EPS 將大幅上升至 181 元，2022 年上看 197 元；進一步以產業分類來看，未來兩年以資訊科技產業 EPS 最高，2021 及 2022 年獲利預料將創新高。此外，資訊科技獲利占指數比重將同步增長，2021 年可上升至 22%，成為美股投資最大亮點。

資料來源：Goldman Sachs，2021/4/30。

美國科技股後市 大有可為

蘋果 iPhone 機款發表在即，可望帶動相關半導體設備、5G、智慧型手機的投資機會。以瀚亞美國高科技基金投資組合（2021/7）為例，第一大持股為蘋果（AAPL US），產業配置逾 4 成布局半導體產品與設備，完整涵蓋數位轉型、高速運算、5G 應用、數位金融等四大科技主流。

此外，美國高科技公司長期表現優於大盤指數，導因於美國科技業的創新與重要性，在全球占有領先地位，投資亦可瞄準最強勢的美國科技股。

這檔美股基金單筆、定期定額績效都在行

瀚亞美國高科技基金為國內首檔發行的美國股票型基金，有 60% 以上資產投資於美國科技股，提供新台幣、美元兩種計價級別。美股屢屢創高，該基金淨值也達歷史新高，在境內跨國股票型 - 美國股票基金類型四檔中，也是淨值最高。

基金自 2002 年成立至今近 20 年，無論單筆、定期定額，短中長期績效表現良好，單筆績效 1、2、3、5、10 年平均優於同類型平均，排名居冠；定期定額績效長期均相當亮眼。

資料來源：Lipper，同類型分類採用境內跨國股票型 - 美國股票基金，以新台幣計價；截至 2021/07/30。定期定額績效計算期間為 2011/7/31~2021/7/31，以每月最後一日扣款日計算。*10 年以上同類型僅 1 檔，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

投資建議

瀚亞投資建議，美股不斷締造新高紀錄，長期獲利看增、成長動能強勁的美國科技股基金，可作為解套通膨疑慮的投資策略！可逢回檔分批單筆，或定期定額長期持有，參與美股成長不中斷。

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金投資地區涵蓋美國各國家，投資地區之政治、經濟或社會變動，可能影響基金淨值表現。基金經理人將儘可能分散投資風險，但無法保證完全彌平風險。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：公開資訊觀測站: https://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。