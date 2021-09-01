策略師：美股面臨許多潛在風險 9月將是最糟月份

據報導，有專家表示，在美股連續 7 個月上漲之後，股市如今面臨許多潛在風險，可能使得普遍被市場視為一年中最糟月份的 9 月，在今年將會名副其實。

根據美國財務研究與分析中心 (CFRA) 的報告顯示，過去標準普爾 500 指數在 9 月份平均只有 45% 的時間收漲，相關數據可以追溯到二戰時期，標普 500 指數通常在 9 月平均下跌 0.56%，是一年中最糟糕的月份。

Charles Schwab 首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，如果假設市場會跟隨歷史走勢過於草率，但是目前的確存在大量風險，包括 Fed 的政策變化、Delta 變種病毒的蔓延和地緣政治風險，恐怕將導致股市出現超過 3% 或 4% 的回調。「這些會在 9 月發生嗎? 當然會。」Sonders 說道。

從過去來看，在美國總統任期的第一年，9 月份的股市下跌最為嚴重。平均而言，標普 500 指數平均下跌了 0.73%。 CFRA 也發現，若是標普 500 指數於 7 月和 8 月創下新高，就像今年一樣，該年度 9 月份平均就會下跌 0.74%。

數據顯示，標普 500 指數在 8 月份上漲了近 3%，並在該月的最後一天以平淡的表現收盤。今年以來，標普 500 指數上漲了 20.4%。

9 月份所面臨的風險，包含即將在週五發布的 8 月就業報告，可能會影響到 Fed 將在 9 月 22 日召開會議上的縮表聲明決定。

Sonders 表示，疲軟的數據可能不會對市場造成負面影響，因為代表 Fed 將採取更慢的步調來縮減購債。疫情進程才會對經濟和市場帶來重大的影響。