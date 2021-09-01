台積電決心Cost reduction 下半年持續關注「四大高成長產業」

受到昨日美股回落影響，台股今天開低震盪，盤中最低來到 17,415.52 點，尾盤在週選結算壓力下，指數一度翻紅，終場收 17,473.99，成交量為 3,602 億元，連 3 日穩住季線，而三大法人今日合計買超 170.87 億，外資再買 146 億元，與自營商連四日同買，而投信今日則反手賣超 4.82 億元，終止連 2 日買超，就技術面來看，台股今日雖小跌 16 點，但仍然穩住季線，明天 5 日線就有機會來向上突破季線，重整均線排列。

<類股動向>

電子族群今日逆勢撐盤，成交比重維持在 5 成以上，整體電子指數漲幅為 0.52%，在權值股方面，僅聯發科上漲 2.89%，台達電及聯電則分別上漲 0.55%、1.58%，其餘則全數收黑，在航運方面，SCFI 平盤開出，BDI 指數下跌逾 2%，帶動今日航運跌幅加劇，成交比重僅餘 25%，長榮、陽明、萬海分別下跌 5.51%、6.37%、5.24%，散裝航運也全軍覆沒。

高速傳輸族群為今日買盤重心，創惟 (6104-TW)、鈺創(5351-TW)、威鋒電子(6756-TW) 盤中都強勢漲停，而祥碩 (5269-TW) 及譜瑞 - K 也都接近漲停板，連帶激勵記憶體族群反彈，晶豪科、華邦電、南亞科、旺宏、威剛、十銓等都有 3% 以上漲幅，MLCC 族群同樣強勢，華新科大漲 3.32%、國巨上漲近 2%，信昌電、禾伸堂、蜜望實均收盤上。

<四大產業>

最後特別來說一下未來的產業趨勢，我先前在 8/21 的線上分享會中，就有提到四大高成長的產業，分別是先進製程、電動車、MiniLed 以及高速傳輸，到目前為止，過了快兩個禮拜，這四大產業相繼噴發，因此不要懷疑，這些就是未來的趨勢，在先進製程方面，首要觀察 #台積電，以及其旗下設備廠，如幫設備大廠應用材料（Applied Materials）代工的京鼎、瑞耘、千附，以及 EUV 光罩盒供應商 #家登、EUV 設備模組代工廠 #帆宣等，甚至是雷射切割設備供應商的 @鈦昇或是靶材的 #光洋科都可再多加關注，惟近期傳出台積電將要求上游設備供應鏈接受 10% 以上報價減幅，但在眾多晶圓代工廠的擴產下，其實也足以補足這部分的成本。

MiniLed 及高速傳輸，在今年下半年都會陸續有新應用開出，如蘋果 Macbook 以及 USB4.0、PCIE5、DDR5 等，今年可謂是 MiniLed 及高速傳輸元年，而電動車方面，是四大產業中想像空間最大，全球未來的發展趨勢，各國環保政策的助攻，使得電動車產業不斷蓬勃發展，而電動車當中又以鋰電池族群為首要觀察目標，目前相關個股如 #康普、# 美琪瑪、# 聚和等，目前都普遍漲高回檔，但未來我都還是持續看好。更多盤中即時資訊請點擊以下連結加入社群↓↓↓。

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