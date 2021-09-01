台積電調高代工價 矽晶圓受惠

那斯達克指數再創歷史新高，費半也成功收復所有均線，在美國指數領先創高下，大盤短時間再大跌不易，上期週刊提到大盤指數 16500 已達 C 波修正滿足點，果不其然 8/23 當日大漲 399 點打出第一支腳，但美中不足融資減幅不若 5 月那波大跌，將來要走出 V 型反轉恐有難度，觀察貨櫃三雄籌碼，長榮、萬海融資均無減少，陽明更是連日大增，上檔籌碼套牢有賣壓，短線客衝進來搶短，籌碼浮額重短線震盪大。反倒是櫃買指數融資自高點 757 億，最低來到 647 億，資減 14.5% 大於櫃買跌幅 12.5%，中小型電子瘦身，籌碼被法人接走，盤勢止穩後將來反撲力道強，像是上期推介車用 CIS 同欣電在投信點火下領先大盤創高，探針卡旺矽自七月創下新高後拉回，融資 12497 張減到 7570 張減幅達 4 成，投信反而趁拉回買進，股價迅速挑戰前波高點 173 元。

車電強勢股領先創高

大盤跌破均線，法人、主力布局首重產業趨勢明確的股票，像是電動車、晶圓代工族群，1450 期推介電動車概念股健和興受惠車用比重提高，Q2 受惠銅價成本下降，毛利率繳出 35.83% 優異成績，下半年預計調漲第二波價格，毛利率有望再創高，股價再創歷史新高 109 元。同樣受惠電動車趨勢的美琪瑪 7 月營收大幅創高，Q2 獲利 1.18 元優於康普 Q2 EPS 1.15 元，股價不受大盤逆勢創高來到 139.5 元超車康普，下半年康普新產能即將開出，未來兩檔將呈現良性輪漲格局。同族群聚和自今年低點 23.45 元漲至 72.2 元，儘管大漲兩倍股價仍維持高姿態整理，這波回檔下來小跌破月線馬上站回，今年獲利預估 3~4 元，本益比 20 倍。

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