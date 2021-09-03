投資心法v.s.品飲風格──尋找自己的品味哲學

經營臉書粉絲團「Mr. Market 市場先生」擁有超過 26 萬追蹤的許繼元，透過多年的投資心法分享，成功建立起在投資圈的知名度與影響力。他在投資上花了十多年的時間用心鑽研，為的是追求生命的豐富與美好，一如 Benriach 班瑞克單一麥芽威士忌透過時間與工藝淬鍊，為他開啟了一扇通往風味世界的窗。

班瑞克堅持使用獨特的四次糖化步驟以及緩慢慎重的蒸餾風格，用時間淬鍊更豐富與美好的班瑞克威士忌。

被稱為「價值投資之父」的美國投資人 Benjamin Graham 班傑明．葛拉漢，曾在著作《智慧型股票投資人》中虛構了一位名為「市場先生」的人物，藉此闡述他對投資人與市價價格間的觀察。

這一則生動的故事，在許繼元 2013 年創立 FB 粉絲團時不其然閃過他的腦海，加上故事具有提醒自己別隨市場起舞的積極意義，「Mr. Market 市場先生」便因此成為了他使用至今的「投資別名」。

投資與品飲，都為追求生命的美好

大學時期就讀土木系的許繼元，在一門管理概論的課堂上首次理解到投資理財對人生的重要性後，便一股腦地鑽入投資世界，每天花上 7、8 個小時研讀投資理論也不嫌累，也快速累積起自己的投資知識庫。

「最瘋的時候，我會從台股、歐股到美股接連盯盤。」許繼元笑著說，「經歷這段瘋狂過程後，我也對自己看待投資的方式有了更深一層的體會。」他逐漸了解到，心裡期待自己的人生能夠豐富精彩，雖然對投資有熱忱，但這應該只是達到豐富人生的工具之一。

投資與品飲，都為追求生命的美好。

「成功的投資規劃帶給我更多體驗生命的機會」，他雙眼發亮地說，「可以說經由投資我獲得了選擇的自由，讓我更有餘裕去追求理想中的人生！」有一回透過朋友分享品嘗到 Benriach 班瑞克 12 年，「我原本不認識這個品牌，品嘗之後嚇一跳，沒想到一款威士忌可以展現出這麼多變甜美的味道！」

經由朋友介紹與自己研究，許繼元發現 Benriach 班瑞克的風味之所以會如此豐富，主要是因為在製酒過程中使用了多種橡木桶進行陳釀，最終也呈現出斯佩賽、高地泥煤與三次蒸餾 3 種風格。他認為 Benriach 班瑞克這種開放且勇於嘗試的品牌個性跟自己很合拍，也因此與 Benriach 班瑞克結下了不解之緣。

班瑞克豐富的風味祕密之一，來自酒窖存放著蘇格蘭最多樣的橡木桶。

時間的價值，在於化腐朽為神奇

就像投資永遠需要時間發揮它的複利效果，許繼元也發現，原來時間在一款好的威士忌上也同樣具有化腐朽為神奇的魔力。「以前對威士忌多少有個迷思，覺得年份越高風味越好。後來品酒的經驗多了，才了解到每個年份都有它獨一無二的風格展現。」

許繼元舉例，「我非常喜愛 Benriach 班瑞克 12 年的櫻桃、柑橘等果香，這種奔放濃郁的風格配合柔順甜美的口感，正是 12 年時間淬鍊下，這瓶酒展現出的最完美平衡。」他進一步表示，「其實威士忌跟投資真的很相似，不同的投資工具各有它的使用時機，端看你對它熟不熟悉、喜不喜愛，挑選威士忌不也是如此？」

班瑞克 12 年豐富的風味深受市場先生 - 許繼元喜愛。

此外，許繼元對投資工具的沿革與演變也有想法。他認為，一項好的投資工具不只要經得起時代的考驗，也要保有與時俱進的彈性。「我在研究 Benriach 班瑞克的品牌故事時真的很有感觸，」他沉吟一會兒後說，「你看 Benriach 班瑞克創立後經過倒閉、被收購、停廠、復廠…… 等過程，卻還能保有品牌最初的製程與理念，近年又可以隨著時代進行風格進化與包裝更新。這對一個超過百年的品牌來說很不容易！」

從自己的偏好出發，股市與「威」市皆然

身為「Mr. Market 市場先生」，許繼元對於「市場」一詞體會頗深。從投資的角度看，如何與市場共舞永遠是投資人需要學習的心法，更是影響投資表現的重要因素。「取名市場先生，就是希望時時刻刻警惕自己與粉絲。」他提醒，「市場陰晴不定又難以預測，投資最重要的就是建立自己的一套操作原則，減少情緒波動的干預。」

在投資上如此，許繼元選擇威士忌也是如此。「一開始喝不懂，總是哪款熱門就買哪款，」他回憶，「後來知道自己喜歡果香豐沛又順口的口感，就專門往這種風格挑酒，遇到 Benriach 班瑞克 12 年簡直是相見恨晚！（笑）」

雖說自己的喜好很重要，不過許繼元也並非完全不聽市場的聲音，尤其是 Benriach 班瑞克 12 年在 2021 年奪下舊金山世界烈酒競賽最高榮譽雙金牌獎時，「那種感覺就像重壓某支很有信心的股票，結果它以飆漲回應一樣，」許繼元大笑，「證明了『啊，我的眼光果然很不錯啊！』」。

班瑞克經過首席調酒師 Dr.Rachel Barrie 不斷的創新與進化，班瑞克 12 年獲得舊金山世界烈酒競賽最高榮譽雙金牌，其口感深得評審與消費者喜愛。

【產品資訊】

Benriach 12 YO Speyside Single Malt Scotch Whisky

班瑞克 12 年斯佩賽區單一麥芽蘇格蘭威士忌

容量：700ml

酒精濃度：46%

建議售價：NT$1,240 元

色澤：金黃的青銅色澤

香氣：豐富的楓糖蜂蜜、可可，和烘焙過的漿果香氣

口感：酒漬櫻桃、烘烤柑橘與榛果，引領出金黃葡萄乾及辛香料摩卡的綿長尾韻

來自蘇格蘭斯佩賽區 Benriach 班瑞克 12 年單一麥芽威士忌。

(照片提供：班瑞克)

《鉅亨網》提醒您：禁止酒駕，未成年請勿飲酒