2021美網公開賽開打 LiTV連2周直播精彩賽事不間斷

2021 美國網球公開賽 8 月 30 日正式拉開序幕，美網為網壇年度四大重要賽事的壓軸，博斯網球台、博斯運動一台將全程直播，帶給觀眾完整四大滿貫賽現場直播，8 月 30 日至 9 月 12 日，觀眾可在 LiTV 線上影視隨時同步參與兩周賽事。

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去年在疫情下舉辦，造成眾多球星無法參賽。今年儘管球迷將回歸賽場，但男單還是有些巨星無法參賽，納達爾 (Rafael Nadal) 和費德勒 (Roger Federer) 皆缺賽，因此，塞爾維亞球王喬克維奇 (Novak Djokovic) 更備受矚目，喬克維奇今年已拿下澳網、法網和溫網冠軍，是否能在美網奪冠，包辦年度 4 大滿貫賽冠軍，成為今年美網公開賽的焦點。

國內球迷的焦點為一姐謝淑薇，與搭檔比利時梅滕斯 (Elise Mertens)，這對台比組合拿下 2021 年溫網冠軍，再度合拍征戰美網，首輪將對戰俄羅斯和哈薩克聯軍，賽事預計 9 月 1 日登場，將力拚大滿貫賽金盃。

另外，還有一大焦點為日本網壇名將大坂直美，繼法網首輪後退賽、溫布頓沒參賽，這回美網以女單衛冕冠軍身分出戰，為今年美網增添更多亮點。

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