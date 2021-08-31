標普500指數今年前8月漲幅達20.6% 創1997年以來新高

標普 500 指數在週一再度創下歷史新高，並且有望在 8 月創下自 1997 年以來 1 至 8 月同期最佳紀錄。分析師表示，儘管過去的績效不能保證未來的績效，但是從歷史經驗來看，強勁的股市開頭表現，往往能夠後續強勢，未來走勢可期。

標準普爾 500 指數再度創下新高，已經是今年的第 53 次新高紀錄，年初至今的漲幅升高至 20.6%。由於本月只剩下一個交易日，標普 500 指數有望創下自 1997 年以來最強勁的前 8 月表現。

根據券商 Jefferies 的數據顯示，自 1971 年以來，每年的 1 月至 8 月，標普 500 指數平均上漲 6.07%。而道瓊市場數據顯示，今年標普 500 指數前 8 個月的漲幅，在過去 50 年中同期表現排名第六。

LPL Financial 首席市場策略師 Ryan Detrick 在一份報告中指出，追溯回 1954 年至今，標普 500 指數前 8 月表現共有 14 年漲幅超過 15%，而 1954 年至今每年 9 至 12 月的平均漲幅為 3.6%。

Detrick 表示，普遍空頭的擔憂之一是股市大幅上漲意味著股市也即將大幅下跌，但他認為這根本不是真的。Detrick 堅定持續看漲並反對其他空頭論點，但他也強調，並沒有排除股市大幅回調的可能性。

美國資產管理公司景順投信 (Invesco) 全球首席策略師 Kristina Hooper 也曾警告，美股恐將出現 10% 至 15% 的修正，但屆時將會是很好的買入機會。

Hooper 說道：「一旦看到股市下跌 8% 至 10%，我就會成為買家，這可能是一個投資人等待已久的重要投資機會。」她也預期，與經濟復甦相關的股票將在今年下半年跑贏成長股，強勁的經濟復甦，將有利於週期性股票和小型股。