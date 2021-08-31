南韓國會通過「反Google法」 禁蘋果、Google強迫開發者使用內建支付系統

南韓國會週二 (31 日) 通過修正法案，以阻止 Google、蘋果 (AAPL-US) 等科技平台利用壟斷地位，強迫 App 開發人員使用內建付費管道的行為，同時要求平台必須開放其他付款方式，成為全球首個修法限制科技巨頭抽成的國家。

作為《電信事業法》的修正案，該法還禁止平台營運商不得對未使用內建付費系統的 App 開發商祭出報復行動，例如延遲 App 上架甚至予以刪除，違法者可能遭南韓廣播通信委員會處以罰款，最高達當地收入的 3%。

上述修正案一旦經南韓總統文在寅簽署，恐對 Google 旗下 Play Store 與蘋果 App Store 的全球業務帶來重大影響，兩家公司均要求開發者必須透過自家付費系統進行支付，並從中收取費用，藉此賺取龐大利益。

財報顯示，包含 App Store 在內，蘋果 2020 財年服務收入達 538 億美元，佔總收入近 20%，Google Play Store 在內業務為母企 Alphabet(GOOGL-US) 貢獻 217 億美元，佔去年總收入近 12%。

為了安撫開發者的不滿情緒，蘋果去年宣布，今年起將下調對 App Store 年收入不足 100 萬美元開發者的抽成比例，自原先的 30% 砍半至 15%，Google 也在今年 3 月跟進蘋果調降抽佣計畫，將開發者每年轉取前 100 萬美元的抽成比例自 30% 降至 15%，但 Google 已在上月宣布延後至明年 3 月實施。