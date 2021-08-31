市場沉浸鮑爾鴿派喜悅 前Fed官員示警：另一場金融危機逼近中

市場正為聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周五鴿派論述歡呼雀躍，認為 Fed 不會過快收緊擴幣政策，然而，前 Fed 官員等專家認為，全球金融體系穩定性面臨的潛在風險正在逼近，呼籲監管機構和立法者迅速採取行動應對。

Fed 前金融監管副主席 Don Kohn 表示，當務之急應先面對金融穩定性面臨的風險，隨著資產價值到達歷史高點，政府、企業債務相對於經濟規模已接近創紀錄水準，銀行利率制定委員會認為金融體系存在明顯漏洞。

Kohn 表示，儘管這些隱憂市場視若無睹，但政府、公司債務的低利率就已證明這點，以及債券評等較低公司債正不成比例的成長。鑒於 Fed 維持寬鬆貨幣政策、美國政府的預算赤字維持歷史高點，美國似乎難以應對資產泡沫破裂、債務危機可能造成的經濟衰退。

除了 Kohn 外，GMO 聯合創辦人 Jeremy Grantham 認為，Fed 應盡可能謹慎降低所有資產價格，因為提前修正儘管痛苦，但也比無所作的等待更小、更不危險。

避免美國經濟免受資產泡沫破裂影響的其中一個策略是，要求大型銀行以保留盈餘或自股東籌集資金，來減少債務、持有更多權益。據巴賽爾協議中抗循環資本緩衝規定，聯準會等央行能修改銀行能夠承擔多少債務，在銀行有能力的情況下降低水平。

Fed 銀行監管、政策小組官員 Jeremy Kress 認為，在經濟繁榮時期提高該比率有機會控制目前失控的資產價格，目前 Fed 從未使用該政策，而現在可能是啟動的好時機。

Kohn 也敦促美聯儲調高抗循環資本緩衝。不過，Fed 金融監管副主席 Randal Quarles 持反對意見，認為提高緩衝將不必要地降低銀行向客戶信貸的能力。