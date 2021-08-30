台股反彈指標：航運三雄、晶圓雙雄、電動車

美國變種病毒擴散下，使得聯準會鷹派官員改變態度，政府延長當沖降稅，盤面利空消化下，台股進行反攻，融資來到 2700 億比前波低點少近 200 億。

上市櫃 7 月營收維持高檔，主計處公佈今年經濟成長上修至 5.88% 為 11 年以來新高，台股基本面沒問題，但是卻在最好的時代，走出最壞的行情，原兇在大戶因「當沖降稅」及「當沖新制」兩大政策下抽銀根，導致盤面上有數字的、沒數字的股票皆跌，許多績優好股跌的一塌糊塗，若要觀察指數未來是回升或反彈，則要觀察盤面不合理現象是否消除，若未消除則為反彈、若己消除則為回升。

要成為觀察指標者，需具二個條件，一為業績表現良好、二為有題材，因為有話題的族群市場接受度高，才能成為指標，放眼符合此條件為三者，分別為航運三雄、晶圓雙雄及電動車。

第四季為歐美年節旺季，商人準備為年底需求拉貨，導至美國西岸塞港加重，目前等待入港船隻己接近年初高峰，而塞港主因設備及人力短缺，人力短缺則受限於疫情，中國到美西的貨櫃運費為疫情前十倍，海運仍處於吃緊狀態。

長榮 (2603-TW) 匯豐估今年賺 38.1 元，明年 21、後年 9.7 元，目標價 185 元，不同法人估出來目標價天差地遠，有 89 元也有上看 371 元，不如回歸實質基本面來看，就算以匯豐明年獲利來估算，本益比也只有 6 倍，而目標價 185 元也遠高於目前價位。

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