〈紐約匯市〉美元逼近2周低點 持續消化聯準會鴿派情緒 靜待8月非農表現

美元周一 (30 日) 觸及兩周低點後走穩，美元正試圖自上周五的跌勢中恢復，主因於聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五縮減購債發表的言論，市場認為聯準會將維持鴿派情緒，使美元的漲勢承壓。

鮑爾上周五表示，今年底有望開始逐漸減少債券購買，但聯準會不急於升息，仍維持寬鬆貨幣政策，導致美元上周五下跌 0.39% ，為本月以來第三大的跌幅。

周一紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 數觸及兩周低點 92.595 ，隨後小幅回升，最終上漲 0.016% 至 92.703 ，本月迄今上漲 0.57%。

美元指數當日走勢 (圖: 鉅亨網)

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示：「周一的市場仍在消化鮑爾溫和縮減購債的論述，我們有可能看到市場處於困惑狀態，美國國債殖利率並未走揚，一切行動將取決於通膨和就業市場的數據表現。」

周一 10 年期美債殖利率自上周五的 1.312% 下降至 1.297%，市場開始將注意力轉向周五公布的非農就業報告，最新就業數據將更深入了解聯準會可能的政策途徑。

市場共識預計 8 月非農就業人數將增加 75 萬人，失業率預計將從 5.4% 降至 5.2%。本周其他可關注的數據還包括歐洲的通膨數據，以及美國、中國製造業指數。

周一公佈數據顯示，7 月待售房屋銷售連續兩個月下滑，達拉斯聯準銀行 8 月製造業活動報告顯示較上月放緩。

歐元兌美元上漲 0.03% 至 1.1796 美元，此前觸及三周以來的高點 1.181 美元。另外，英鎊兌美元下跌 0.03% 至 1.3755 美元，主因於英國適逢國定假日，使歐洲的整體貿易受到抑制。

美元兌日圓上漲 0.08% 至 109.9 日圓。風險偏好貨幣雙雙走跌，澳幣兌美元下跌 0.23% 至 0.7294 美元；紐元兌美元下跌 0.21% 至 0.6996 美元。

加密貨幣市場方面，比特幣 24 小時內下跌 0.43% 至 48435 美元，本月短暫突破 5 萬美元大關後便未進一步走升；以太幣上漲 2.97% 至 3326 美元。

截至周二 (31 日) 台灣時間約 6:00 價格：