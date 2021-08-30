〈美股早盤〉鮑爾言論安撫擔憂情緒 那指、標普500齊躍新高

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週釋出鴿派言論，緩解市場擔憂，美股週一 (30 日) 小幅開高。截稿前，道瓊工業指數跌 25 點或近 0.1％，費半漲近 1.1%，那斯達克綜合指數和標普 500 指數分別漲 0.4% 和 0.16％，同登歷史新高。

鮑爾上週五 (27 日) 表示可能今年開始縮減 QE 購債，但並不急於升息，鴿派言論緩解市場對 Fed 突然收緊貨幣政策的擔憂，同時提振經濟復甦的樂觀情緒。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內等科技巨頭週一開盤齊揚。

受鮑爾鴿派演說影響，美元指數持續徘徊於 2 週低點左右，截稿前報 92.7。10 年期美債殖利率小跌至 1.305％。

考慮到鮑爾並未提供具體 Taper 時程，本週焦點多半集中在週五發布的 8 月非農就業數據。市場普遍預計，最新非農可能為 Fed 9 月的會議決策奠定基礎。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 上週五表示，若 8 月非農顯示就業人數再度強勁增長，他將支持最快今秋啟動縮減購債計畫。

經濟學家預計，8 月美國非農新增就業將達 75 萬，失業率估降至 5.2%。

颶風艾達 (Ida) 週日 (29 日) 挾帶強風登陸美國路易斯安納州與紐奧良地區，導致多數電網癱瘓，連帶拖累當地每日 200 萬桶的煉油產能，標普全球普氏能源 (S&P Global Platts) 也稱，墨西哥灣沿岸地區近 95% 石油和天然氣產能已被迫關閉。

截稿前，WTI 原油期貨跌近 0.2％，暫報 68.62 美元，布蘭特原油期貨幾乎持平，暫報 72.71 美元。

個股消息面，在中國發布嚴厲的未成年人網路遊戲監管限制後，中概股網易 (NTES-US) 開盤挫逾 8％，嗶哩嗶哩 (BILI-US) 跌逾 6%；Affirm(AFRM-US) 宣布與亞馬遜合作推出「先買後付」的支付模式後，開盤大漲 43％。

截至台北時間週一 (30 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 24.85 點或 - 0.07%，暫報 35430.95 點

那斯達克綜合指數上漲 63.79 點或 0.42%，暫報 15193.29 點

標普 500 指數上漲 7.06 點或 0.16%，暫報 4516.43 點

費半上漲 37.46 點或 1.09%，暫報 3473.91 點

台積電 ADR 上漲 0.55% 至每股 119.14 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.305%

紐約輕原油下跌 0.17％ 至每桶 68.62 美元

布蘭特原油上漲 0.01% 至每桶 72.71 美元

黃金下跌 0.19% 至每盎司 1816.00 美元

美元指數上漲 0.03% 至 92.72

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

莫德納 (MRNA-US) 早盤下跌 3.48％，至 368.92 美元。

鑑於疫苗瓶中發現不明異物，日本政府週日再宣布停打另兩批莫德納疫苗，使目前遭停用的莫德納疫苗來到 263 萬劑，據了解，已有約 50 萬人接種這幾批可能受污染的疫苗，且傳出 2 名日本男子疑似因接種受污染疫苗而死亡，死因仍在調查中。

Globalstar(GSAT-US) 早盤上漲 62.24％，至 6.32 美元。

AppleInsider 報導稱，iPhone 13 有望搭載低軌道衛星通訊功能，傳出最有可能的合作對象是 Globalstar。

理想汽車 (LI-US) 早盤下跌 0.61％，至 29.16 美元。

理想汽車週一盤前公布第 2 季營收報人民幣 50.4 億元，年增 158.8%，調整後虧損人民幣 6510 萬元，均優於市場預期，且上季汽車交付量達 1.76 萬輛，年增 166%。

理想預計，第 3 季營收介於人民幣 69.8-72.5 億元間，年增 177.8%-189.9%，汽車交付量約 2.5-2.6 萬輛，年增 188.7%-200.2%。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 公布達拉斯 Fed 製造業活動指數，預期 21.4，前值 27.3

華爾街分析：

Pepperstone Financial Pty 研究主管 Chris Weston 認為，關於市場定價，鮑爾的態度無疑是鴿派的。Weston 目前仍對風險抱持積極態度，但與 Fed 政策正常化相關的經濟增長放緩仍可能帶來威脅。

澳洲聯邦銀行 (CBA) 分析師表示，週五的非農就業報告及疫情趨勢，將成為 Fed 是否會在 9 月政策會議上宣布 Taper 的關鍵。該行認為，非農就業新增 80 萬應足以讓 Fed 宣布縮減購債。