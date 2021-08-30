〈書摘〉穩健的投資組合必須做到「分散風險」，切記，你就是籃子裡最大的那顆蛋！

台灣人投資時常常只看重一時的高收息，而且還會心存僥倖，以為大筆投入就能順勢大賺，風光退休。殊不知，此舉就是將自己置於巨大的風險中。2018 年生技股股王跌落神壇的新聞，就是一個很好的例子，很多投資人不僅賠光積蓄，還落得負債累累的下場，這都是因為忽略了分散風險的重要性。怎樣做才能做到分散風險？不妨聽聽《華爾街日報》專欄作家傑森茲威格的看法。

別把雞蛋放在同一個籃子裡，再看它整籃碎掉

俗話說：「別把雞蛋放在同一個籃子裡」，請記得，你也是其中一顆蛋，而且你是你的投資組合中最重要的資產，經濟學家稱之為「人力資本」，其重要性不亞於諸如股票、債券、基金等金融資本。

1999 年到 2000 年初，數百個科技業人士寄信來嘲笑我，因為我在專欄中警告他們不要投資自己的公司，也不要投資科技產業。他們很多人都把工作、退休金、工作獎金、股票投資、房屋價值，甚至是孩子的教育品質，與飛快成長的科技業緊緊相連。最後，許多人損失了 80％到 90％的財富。

2006 年至 2008 年間，我從石油業人士身上，也看到同樣的案例。看著油價飆漲到一桶 150 美元，這些人把所有財富都投入他們最熟悉的產業，但是到最後，卻都落得血本無歸的下場。

他們都犯了相同的致命錯誤：那就是把金融資本裝進已塞滿人力資本的籃子裡。因此到最後，兩者就會一起破裂。

2 招教你，降低人力資本風險

那麼，該怎麼做才能降低風險呢？

首先，如果你覺得一定要投資自家公司的股票，那就不要讓持股比例超過投資組合的 10％。同時也要抗拒誘惑，不買進與你任職產業有關的產業基金。記住：你的人力資本已經暴露在所任職產業的風險之中，就沒有必要把金融資本也放進去冒險。

再來，是買進可能會傷害你那擺放雞蛋的籃子的投資。舉例來說，如果你任職於塑膠製造業，那你可以用一小部分的資金購入能源股。如此一來，若油價上漲，傷及你的人力資本，你的金融資本則會成長。因高油價而受到損傷的工作穩定性，就可以用能源股的成長稍微彌補。

自我檢測，你的投資組合是否具有流動性

理想的投資組合應同時具有「穩定」和「流動」的特性，也就是，既要有不會消失市場價值的資產（穩定），也要能隨時能將之換成現金，且不會損失太多（流動性）。

雷曼兄弟於 2008 年九月倒閉時，證券業有數兆美元無法進行交易；有些名聲顯赫的證券，信用評等為 AAA，亦有高達數十億美元的資金無法兌現。那些美國頂尖的公司突然發現，沒有人願意貸款給他們，即使只借 24 小時也借不到。

流動性，就是避免財富蒸發的唯一辦法，近年來的金融危機就給了我們一個寶貴教訓：無論一筆投資（看似）多有價值，當你想將之兌現，它卻不具流動性，那這筆投資就一點實際的價值也沒有。

因此，你應該將自己的資產列出來，一一檢視。把部分資金用於不具流動性的資產，並沒有什麼錯，長期下來，這種資產的報酬都會比較高，但你一定要隨時在投資組合中，儲存一部分流動的水庫。反之，如果你大多數的資產都頗具流動性，則你該考慮的是投入較不穩定的投資，風險稍微有點高也不是問題（流動性較差的資產，通常報酬也比較高）。

如此一來，當突發狀況發生時，就能確保自己的人力資本和金融資本不會同時垮掉。

來源：樂金文化