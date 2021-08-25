【袁志峰專欄】疫情受控，濠賭股反彈可持續

今天推介 - 銀河娛樂 (27), 上日收市 $47.75

1) 股市前景

頭部科技股急漲拉動港股昨日回升，8 隻市值最大科技股從近日低位已反彈 10%-25%，均值 17%。南向資金連續 2 日淨買入，主要吸納持續回購股份的騰訊 (700)。恒生科指是否已經見底有待觀察，最近 2 日的反彈幅度跟上月 28 及 29 日類似。港股前景不明朗，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是銀河娛樂 (27) — 澳門政府放寬入境人士的核酸檢測報告要求，刺激濠睹股昨日急漲，預期升勢可持續。銀河娛樂股價由 3 月尾至今已下跌逾 30%，有反彈空間，建議買入，目標價 55.0 元，止損價 45.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 319 點，早盤高位震盪，午後反覆做好，以全日高位收市，收報 25727 點，升 618 點或 2.5%。成交額按日增 1% 至 1718 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨買入約 22 億元，包括淨買入 19 億元騰訊 (700) 及 7 億元藥明生物 (2269) 股份。8 月以來淨賣出 15 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 30 升 27 跌 1 持平。美團 (3690) 升逾 13%，為升幅最大藍籌。阿里 (9988)、騰訊(700)、金沙中國(1928) 及銀河娛樂 (27) 升 9%。藥明生物 (2269)、阿里健康(241) 及瑞聲科技 (2018) 升逾 7%、6% 及 5%。碧桂園服務 (6098) 及小米 (1810) 升 4%。申洲國際 (2313) 及中華煤氣 (3) 跌逾 6% 及 4%，為跌幅最大藍籌。中電控股 (2)、電能實業(6)、長實集團(1)、滙豐(5) 及恒生銀行 (11) 跌逾 1%。

恒生科指升 7.1%，收報 6446.18 點，成份股 29 升 1 跌。快手 (1024)、京東(9618) 及京東健康 (6618) 升 14%-15%，為表現最好成份股。美團 (3690) 升逾 13%，萬國數據 (9698) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升 10%。阿里 (9988)、騰訊(700) 及百度 (9888) 升 9%。網易 (9999)、微盟(2013) 及明源雲 (909) 升逾 7%。金蝶國際 (268) 及阿里健康 (241) 升逾 6%。聯想 (992) 跌少於 1%，是唯一下跌成份股。

板塊方面，本地銀行、地產及公用股下跌。大型科技股、線上醫療、軟件、濠賭、生物科技、餐飲、物管、手機零件及航空股跑赢大市，漲幅居前。4 大市值濠賭股升 9%-12%。百濟神州 (6160) 及再鼎醫藥 (9688) 升逾 8% 及 5%。海底撈 (6862) 及九毛九 (9922) 升逾 9%。世茂服務 (873)、金科服務(9666)、綠城服務(2869) 及恒大服務 (6666) 升 7%-10%。丘钛科技 (1478)、瑞聲科技(2018) 及比亞迪電子 (285) 升 5%-8%。中國 3 大航空股升 3%-4%。

周二上証指數小幅高開，已接近全日低位，隨後輾轉上揚，午後最多曾升 1.3%，收報 3514.47 點，升 1.1%。深証成指升 0.9%，科創 50 指數升 0.9%。滬深兩市總成交約 14100 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 900 億元。滬深股通北向資金淨買入約 53 億元，8 月以來淨買入 80 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國人民銀行稱，要把促進共同富裕作為金融工作的出發點和着力點；堅持不搞「大水漫灌」，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長。(信報)

4) 個股訊息

平安好醫生 (1833) 公布，截至 6 月底止中期虧損 8.79 億元 (人民幣 ‧ 下同)，較去年同期蝕 2.13 億元，虧損按年擴大逾 3 倍。公司首席財務官葉瀾表示，對 2024 年至 2025 年實現盈虧平衡的目標沒有改變，上半年虧損擴大因公司目前仍處於重點戰略投入期，相關「投入(金額) 比較可觀」，並反映在財務表現上。(信報)

金山軟件 (3888) 公布，截至 6 月底止中期股東應佔溢利 1.65 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年下跌 98.2%。每股基本盈利 0.12 元，不派息。期內，收益 30.39 億元，按年增長 17.3%。(信報)



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