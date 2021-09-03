〈觀察〉台積電全面調漲代工價格 背後還有這些考量

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 近期全面調漲代工價格，引起市場高度關注，市場認為，反映大環境變化外，未來 3 年將砸千億美元投資，獲利空間恐遭壓縮也是考量；除從優化獲利能力層面來看，業者認為，台積電此時宣布漲價，有宣示產業龍頭地位定價影響力的意味，並可藉此淘汰重複下單訂單，對明年產能配置也會有更清楚的輪廓。

台積電近期傳出陸續通知客戶全面調漲代工價格，從新接訂單開始漲價，7 奈米以下先進製程價格調漲約 5-12%，12/16 奈米製程漲幅約 12-15%，其餘成熟製程代工價格漲幅約 20%。

今年以來晶圓代工廠相繼漲價，又以聯電 (2303-TW)、力積電漲勢最強勁，世界先進 (5347-TW)、中芯國際與三星也都有漲價動作。台積電雖為晶圓代工產業龍頭，擁有定價話語權，但僅在今年 3 月對客戶發出公開信，考量產能持續供不應求，及擴大投資產能，2022 年將不再提供年度例行性的價格折讓或優惠。

也因此，台積電近期向客戶宣布全面調漲代工價格後，引起市場高度關注。市場認為，台積電此次漲價主要是因應市場需求動能持續強勁，加上原物料、運費等成本升高，及未來將大舉投入資本支出，獲利可能遭壓縮。

近來包括矽晶圓、光阻液等各項原材料價格上漲，且缺艙缺櫃導致運費飆漲，使台積電營運成本節節攀升。另一方面，台積電預計 3 年內將投入 1000 億美元資本支出，在各地大舉擴產，加上先進製程投資金額龐大，資金需求壓力持續升高，高投資額也意味著將面臨較高的折舊費用，漲價後將可多少減輕折舊壓力。

不過，除優化獲利能力，以維持長期目標 50% 毛利率的考量外，業者指出，台積電過去代工價格普遍比二線晶圓代工廠、如聯電 (2303-TW) 高出 15-30%，今年來二線晶圓代工廠數度漲價，台積電部分製程價格甚至比聯電還低，為宣示產業龍頭地位的定價影響力，在此時站上浪尖宣布漲價，也是背後因素之一。

另一方面，過去一年以來，受到疫情帶來的不確定性影響，加上數位轉型加速，半導體產業市況火熱，但在產業需求暢旺下，重複下單疑慮也持續干擾市場氛圍。

業者認為，由於產能最缺的成熟製程生產者較多，下游客戶為確保取得產能，就會到各晶圓代工廠四處投片，重複下單情況也因此增加，台積電此時宣布漲價，且漲幅達 2 成之多，可藉此淘汰重複下單的訂單，也能優化產品組合，有助市場秩序與產業健康發展，對明年產能配置也會有更清楚的輪廓。