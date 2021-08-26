台積電美國海運大單 陽明獨拿

海運貨櫃一艙難求，台積電 (2330-TW) 赴美設廠也加入搶櫃行列，加深海運貨櫃供給緊俏的局勢，傳出陽明 (2609-TW) 近日已與台積電簽約，拿下此次無塵室建置客製化專案；對此陽明回應，業務進行過程中相關詢問專案都有，無法對個別客戶評論。

據悉，台積電赴美建置美國新廠無塵室相關基礎工程，考量技術與設廠效率，決定整廠輸出、美國組裝，最快今年 10 月裝櫃啟航，但卡在海運市況熱絡，要運送載運設廠相關設備面臨有需求沒有櫃位的窘境，因此勢必得找廠商啟動專案運送。

市場原先傳出，台積電加入搶櫃，運力居台灣之首的長榮、以及陽明等大型航商都有可能出線，但業界人士指出，長榮是純民營公司，在貨櫃供給有限的情況下，訂單在商言商，因此具官股色彩的陽明出線機率高。

消息人士指出，陽明近日已與台積電簽約，最快 10 月開始啟動，順利拿下台積電這批運送急單，陽明僅對此表示，若有收到具體的承運需求時，會衡量運力和現有相關客戶合約履行狀況判斷，並盡力提供協助。

目前台灣－美國航運線運價約是 2.5 萬美元 (約新台幣 70 萬元)，台積電此趟運送，總計需要 4000-5000 個貨櫃，光此次運送就需 28-35 億元，還不包含到港後透過貨櫃車運送至新廠設置地點，以及因為分拆組裝造成的額外費用。

貨攬業者也透露，遷廠、蓋廠帶來的龐大運輸需求，多數都需客製化艙位規格，尤其目前市況一櫃難求，因此若台積電要搶位，確實要專案拜託船商，才有可能搶到艙櫃。

據 SCFI 最新報價，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 10876 美元，美西線則為 5927 美元，周周寫歷史新猷，尚未看到回檔狀況，隨著 Delta 變種病毒持續導致全球疫情發展不確定性，塞港問題恐將持續，運價仍有上漲空間。

在一櫃難求的市況下，海運業者陸續有加收綜合費率附加費 (GRI) 的狀況，業者也表態，供需扭曲嚴重，目前看來塞港不太容易解決，即便進入第四季相對淡季也不會差。