美企第二季獲利創歷史新高 經濟前景向好

據報導，受惠於需求強勁和價格上漲，美國企業第二季獲利飆升至歷史新高，顯現出由於確診病例數激增而導致本季經濟成長放緩的預期，可能只是暫時的現象。

儘管由於原物料和勞動力短缺，企業面臨成本增加的問題，但美國商務部週四的報告顯現出企業獲利仍出現增長。

數據顯示，美國企業第二季獲利大增了 2,345 億美元，季增 9.2%，達到創紀錄的 2.8 兆美元，遠好於第一季的 5.1% 增長。美企第二季的獲利主要是由國內非金融公司獲利激增 1,698 億美元所推動，而美國金融企業第二季獲利也有所增長。

企業稅前獲利佔美國國內生產總值 (GDP) 的比重上升 0.7 個百分點至 12.3%，創下 2014 年以來的新高水平。

若不計入庫存估值和資本消耗 (capital consumption)，美國第二季企業稅後獲利增加了 3,036 億美元，季增 12.8%，高於第一季的 9.4%。

與去年同期相比，美國第二季企業獲利增長 69.3%，部分原因是去年同期的低基期，在當時受疫情影想，非必要業務被迫強制關閉。

由 Delta 變種病毒引起的新一波疫情，正在削弱對航空旅遊和郵輪等服務的需求，導致經濟學家下調了對美國第三季的成長預期。

但是，Brean Capital 高級經濟顧問 Conrad DeQuadros 表示：「根據企業獲利數據，任何消費者支出放緩導致的成長放緩都可能是暫時的。」

富國銀行首席經濟學家 Jay Bryson 表示，企業獲利上升表明，更高的成本尚未對公司的獲利產生重大影響，如今的企業似乎比擴張初期擁有更強的定價能力。