精誠資訊將推雲服務平台 擴大經常性收入占比

精誠資訊 (6214-TW) 今 (27) 日召開股東會，公司表示，上半年營運成長動能穩健，下半年將持續以客戶需求為核心，精進 5A 跨界軟體能力、4C 雲服務，並推出雲服務平台，採訂閱模式，提升經常性收入占比。

精誠表示，去年營收創新高，且整體營運量能及業績持續成長，主要受惠企業因應數位轉型浪潮，及無接觸、遠距辦公趨勢，帶動雲服務及智慧資安商機，如員工資安意識培訓、遠端資安監控等資安服務，以及網銀、反洗錢、理財服務等雲端訂閱方案，都為營收帶來貢獻。

另外，精誠也受惠證券逐筆撮合、金融創新微服務等金融客戶需求，以及高科技製造業為確保業務營運連續性所帶動的市場商機。

精誠表示，今年上半年每股純益達 3.39 元，下半年將持續以客戶需求為核心，不斷精進 5A(AP、APP、API、Appliance、Algorithm) 跨界軟體能力，及上雲、用雲、管雲、護雲等 4C 雲服務，協助企業在雲端管理數據服務與軟體應用，同時提供跨國 SaaS 服務加速企業數位轉型。

此外，因應全球 ESG 永續發展趨勢，精誠也將持續推廣各項綠色科技解決方案，協助企業減少碳排放、強化公司治理。精誠股東會今日通過去年財報，每股稅後純益 6.72 元，並決議每股配發現金股利 5 元。