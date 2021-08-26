安碁資訊迎旺季Q4攀峰 最快9月下旬成立資安訓練公司

美國召開網路安全會議，谷歌 (GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 等多家科技巨擘將在未來五年投入上百億美元，強化資安防駭，宏碁 (2353-TW) 集團旗下安碁資訊 (6690-TW) 也看好下半年國內政府公部門、金融、製造業等動能，第四季將攀上全年營運高峰，並預計最快 9 月下旬成立資安教育訓練公司，培育人才。

隨著企業數位轉型、資料上雲趨勢，讓資安人才需求爆發，安碁資訊為協助解決產業人才供不應求狀況，上半年就規劃成立資安教育訓練單位或子公司，提供相關證照或為客戶進行代訓，據了解，安碁資訊目前規劃在 9 月中下旬正式對外亮相。

展望下半年，安碁資訊指出，受疫情影響的服務將在下半年陸續補上，年底也為客戶驗收需求、新案開出旺季，樂觀預期在客戶年度預算未改變下，第四季將攀上全年營運高峰，

安碁資訊目前仍以政府公部門比重最高，達逾 6 成以上，今年上半年也再拿下台北市政府、財稅中心等兩大政府專案，金融、製造業客戶比重則各達約 20-25%、10-15%，

近年資安駭客事件頻傳，除公部門外，包含廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、研華 (2395-TW)、宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、技嘉 (2376-TW) 等多家科技大廠都成為駭客攻擊目標，資安強化也成為各大企業必須面對的課題。

值得一提的是，美國白宮也召開網路安全會議，計畫培育資安人才來補足美國約 50 萬個網路資安職缺，谷歌、微軟更宣布將在未來五年內分別投入 100、200 億美元，強化資安，IBM(IBM-US) 也計畫在三年內培訓超過 15 萬名網路資安人才。