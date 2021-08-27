〈仁寶股東會〉許勝雄：注意長短料狀況 看半導體供給明年初舒緩

代工大廠仁寶 (2324-TW) 今 (27) 日召開股東會，面對供應鏈缺料問題，董事長許勝雄認為，長短料狀況將持續影響企業下半年營運，但明年初大部分半導體供給可望有所改善，至於下半年旺季出貨，總經理翁宗斌表示，仍維持全年筆電出貨雙位數成長目標。

許勝雄預期，整體供應鏈供給狀況將從年底開始改善，明年上半年大部分半導體供應都可望逐步舒緩，現階段廠商面臨長短料問題，後續也還有長短料報廢問題。

面對缺料、東南亞疫情升溫，許勝雄回應，仁寶採購的量大，加上與供應商維持長期信賴關係，雖然有受缺料影響，但不至於喘不過氣，東南亞廠區則配合防疫提升管制，但維持一定程度的生產營運。

展望下半年，翁宗斌表示，第三季筆電出貨季增逾 1 成目標可望達標，非筆電也估季增 1 成內，全年筆電維持年增 10-15% 目標，目前正持續追料，至於成本上揚，將持續與客戶溝通反映，貨運成本則多由客戶負責。

仁寶今日股東會也全面董事改選，新任董事名單為許勝雄、副董事長陳瑞聰、斌寶投資代表人許文斌、金寶 (2312-TW) 董事代表人許介立、董事柯長崎、許勝傑、周永嘉、總經理翁宗斌、許烱奇、張明智、Anthony Peter Bonadero、彭聖華等，獨立董事則由宣明智、蔡堆、沈文忠擔任。

仁寶今日也通過去年盈餘分配，每股將配發 1.2 元現金股利、並以資本公積配發 0.4 元現金股利，合計將發放 1.6 元現金股利。