〈紐約匯市〉鮑爾演說將登場 Fed鷹派先發聲 美元五日來首升、突破93

美元周四 (26 日) 從一周低點躍升，突破關鍵支撐價位 93，兩位區域聯準銀行總裁表示聯準會 (Fed) 加快縮減購債步調，帶動漲勢。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.27% 至 93.0361。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 接受 CNBC 訪問時表示，他懷疑通膨會降溫，因此認為 Fed 應該開始縮減購債，「應該在明年第 1 季尾聲之前就完全結束資產收購，再來才能評估通膨情勢。」

達拉斯聯準銀總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 說，美國經濟強健，將促使 Fed 在 10 月或不久後宣布縮減購債。

歐元兌美元貶值 0.18% 至 1.1750，美元兌瑞士法郎上揚 0.5% 至 0.9181，日圓兌美元貶值 0.04% 至 110.04 日圓。

瑞穗美國首席經濟學家 Steven Ricchiuto 說，DXY 兩周前曾突破 93，經過多次測試成為支撐價位。

Ricchiuto 說，雖然布拉德今年沒有聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票權，市場可能會看淡他的發言，但還是應該假設他的發言會造成影響。

Fed 主席鮑爾將在美東時間周五晚間發表演說，由於 Fed 內部官員對經濟看法分歧，分析師認為鮑爾不會對量化寬鬆 (QE) 退場釋出任何新的線索。

State Street Global Markets 北美多資產策略部門 Lee Ferridge 主管表示，鮑爾可能重申卡普蘭上周的觀點，讓 Fed 政策保持彈性，如果處理得好，他演說期間市場不會有太大反應。

他說：「鮑爾不希望市場陷入恐慌，因市場擔心 Fed 退場將使經濟趨緩。所以鮑爾會小心處理，讓退場議題保留在檯面上，但仍保持政策彈性。」

美國 10 年期公債殖利率周四報 1.3424%，布拉德受訪後一度上升到 1.375%，是 8 月 12 日來最高。

商品貨幣走軟，美元兌加幣勁揚 0.76% 至 1.2682，兌澳幣也升值 0.51% 至 0.7289。

加幣因美元走強和油價下挫受到打壓，即將面臨 1.25 關卡保衛戰。State Street Global Markets 的 Ferridge 說，投資人還擔心加拿大即將舉行的選舉，以及近期商品價格的跌勢，「加幣最近困在大宗商品賣壓和經濟成長預期趨緩的處境，這裡的成長指美國經濟成長預期降溫，而且加拿大央行立場也沒有先前強硬。」

截至周五 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：