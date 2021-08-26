理周總裁洪寶山率全體同仁祈求閤家安康

文．鄭妤安

【理財周刊記者鄭妤安報導】每到中元節普渡大拜拜，各公司行號一定是會大手筆採買供品來供奉。理周集團總裁洪寶山今（23）日帶領公司同仁進行普渡拜拜儀式，祈求公司及各單位同仁實現「理財、理善、理健康」。

中元普渡為台灣傳統節慶，時序進入農曆七月，大部分廟宇、家戶或公司行號皆會為普渡拜拜準備供品招待好兄弟。理周集團總裁洪寶山於今（23）日中午，宴請所有同仁享用「喜來登六星級便當」，慰勞同仁們工作上的辛苦和對集團經營運作的投入及配合，並與同仁於青島東路公司大樓門口一同參與拜拜儀式。

今年普渡供品大進化，各種飲料、零食皆以盒裝方式整齊陳列。洪寶山表示，「每年集團都會準備豐富的祭品，希望每位同仁能虔誠祭拜，感謝並祈求神明及好兄弟協助業績成長，同時也保佑大家平安健康」。洪寶山更強調，儀式的目的也是要讓同仁審視自己過去半年或一年來的成長及對公司乃至於整個社會的貢獻。

回首過去半年，集團的業務單位在疫情底下逆勢成長，洪寶山表示感謝，卻也呼籲同仁除了理財，更要學習理善、理健康，「理財不能獨善其身，還要兼善天下，健康就更重要了，人一旦沒有了健康，什麼事也做不了」。

中元普渡拜拜的習俗為台灣民間大事，理周集團總裁洪寶山將其所推廣「三理人生」精神，融入活動儀式中，望公司同仁皆能自我警醒、更上層樓。

來源：《理財周刊》1096 期

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