〈財報〉搭上電動車熱潮 寧德時代上半年營收年增135%

週四 (26 日) 全球汽車電池龍頭寧德時代公佈上半年業績，營收人民幣 440.75 億元，年增 134.1%；其中，動力電池系統業務營收為人民幣 304.5 億元，占總營收比重達 69.2%；純益人民幣 44.8 億元，年增 131.5%。

值得注意的是，寧德時代 2021 年上半年營收已達 2020 年全年營收的 87%，至於純益比重則約 80%。

上半年財報摘要：

營收人民幣 440.8 億元，年增 134.1%。

純益人民幣 44.8 億元，年增 131.5%。

EPS 人民幣 1.94 元，年增 119.8%。

稀釋 EPS 人民幣 1.93 元，年增 119.6%。

資料來源: 寧德財報

公司觀點

寧德時代指出，上游原物料價格上漲，為成本端帶來一定壓力。公司目前正積極拓展產業鏈，同時加強產業鏈上下游合作，保障原料供應的穩定性。此外，公司持續改良產品設計、提升產品性能、改進生產工藝、提高產品良率，有效降低成本。

法人觀點

分析指出動力電池系統是寧德時代最重要的業務，但其營收在整體中的比重及毛利率正在不斷下降。根據 2020 年年報顯示，動力電池系統部分收入占寧德時代總營收的 78.4%，在 2021 年上半年則降至 69.08%。2020 年毛利率達 26.6%，2021 年上半年則降至 23%。主要因素之一為上游鋰電原料價格的上漲，也進一步壓縮其動力電池系統的毛利率。

另一方面，世紀證券指出，隨著鋰電產業工藝日漸成熟，且競爭加劇，動力電池系統價格持續下探，導致寧德時代產品的毛利率逐年遞減。

研究機構 SNE Research 的數據顯示，寧德時代今年上半年出貨量為 28.4 GWh，年增 295%，市佔率達 27%，排名第一；LG 化學的電池部門出貨量達 27.9GWh，年增 170%，以 26.5% 的市佔位居第二；松下出貨量為 17.1GWh，年增 69%，市佔率為 16.3%。比亞迪、三星分列第四、第五名，年增均超過 100%。

