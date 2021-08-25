〈陸港盤後〉A股熱度不減 成交金額連26日破兆 上證連三紅

陸股在連續兩個交易日反彈後，周三 (25 日)A 股三大指數以平高盤開出。上半場 A 股大多在平盤附近震盪，白酒走揚抵消半導體及券商類股的賣壓。

不過進入下半場，軍工、煤炭類股開啟漲勢，半導體族群反彈急升，網科股則在女股神重新買進京東的加持下全面爆發，帶動午盤後滬深兩市指數逐步攀升。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.3 兆元，雖較前一個交易日下滑 7%，但還是能輕鬆達成連續 26 個交易日成交金額破兆的好市況。

港股方面，港股在經歷前一個交易日大漲後，今日市場熱度明顯降溫，恒指早盤開高，甚至科技指數開漲 3% 後，賣壓立即湧現，直到跌至平盤附近才出現止跌。

恒指在 26000 點關卡的賣壓較重，即便最近數日中國政府已未再推出針對網科產業的監管新政，但投資人仍心存警惕，且科技指數在兩個交易日反彈逾 10%，已累積一些短線獲利了結賣壓。

要恢復投資人，甚至是外資信心還是需要一段不短的日子。除非中國政府能出面溝通，讓外資明確了解中國政府要什麼，否則港股不易在短線就反轉這弱勢格局。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.74%，報 3540.38 點；科創 50 指數大跌 2.23%，報 1542.78 點；深證成指小漲 0.23%，報 14697.5 點；創業板指上揚 0.54%，報 3348.66 點。

恒生指數小跌 0.13%，報 25693.95 點、恒生科技指數小漲 0.2%，報 6458.97 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 34.19 億元，已連三買，其中滬股通買超人民幣 24.86 億元，深股通買超人民幣 9.33 億元。

法人觀點

東吳證券認為，目前市場帶量反彈，進入上一波反彈所形成的壓力帶中，接下來幾個交易日能否形成有效突破，對於中線指數趨勢來說較為重要。操作上看，投資人可採取中低持股配置參與市場熱門題材的炒作，等待指數有方向性時再擇機進行變換持股配置動作。

