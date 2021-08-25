外資大買聯電4.3萬張、連兩日回補台積電 同步敲進航運三雄

台股今 (25) 日由電子股重掌多頭兵符，指數開高走高，大漲 227.13 點，收今日最高點 17045.86 點。外資大買聯電 4.3 萬張，並連兩日回補台積電，同步敲進航運三雄，且在資金回流台股下，外資賣超個股張數均未超過 5000 張。

三大法人外資今日再度回頭轉買 167.43 億元；投信已連續 7 個交易日加碼台股，今日買超 2.36 億元；自營商同步買超 14.99 億元，三大法人共買超 184.79 億元。

期貨方面，外資增持多單 157 口，空單未平倉口數降至 21017 口；投信增持多單 633 口，空單未平倉口數增至 195 口；自營商增持多單 84 口，多單未平倉口數增至 10401 口。

外資今日買超集中金融股與運輸族群，買超中信金 1.4 萬張、玉山金 7497 張，新光金、兆豐金、國泰金、華南金分別超過 3000 張。

外資同步敲進航運三雄陽明、長榮與萬海，分別買超 6958、4126、5871 張，也買進慧洋 - KY 超過 6000 張，四維航近 4000 張；長榮航、華航也獲青睞，同步買超逾 4000 張。

電子股方面，外資大舉買超聯電 4.3 萬張，並回頭轉買記憶體股，回補華邦電 1.4 萬張、旺宏 4354 張，買超欣興、台積電分別超過 6000 張，強茂、中環各超過 3000 張。

外資今日大舉回流台股下，賣超個股張數均不超過 5000 張，金融股臺企銀、開發金、第一金，電子股友達、世界同步遭賣超逾 4000 張，和碩、緯創超過 3000 張，漢磊、合晶、茂矽超過 2000 張。

法人指出，台股量縮站回十日線，在電子股成交比重回升下，有機會帶動指數持續反彈，但整體成交量能仍不足，後續有待量能擴增，短線估將處於緩漲狀態。