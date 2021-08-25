台股大漲重返萬七 外資回頭敲進 三大法人聯手買超184.79億元

台股今 (25) 日跟隨美股走強，盤中傳出本土零確診的好消息，多頭信心大振，晶圓雙雄領軍半導體族群走揚，航運股午盤後也急拉，助攻指數站上萬七，並收復半年線，終場大漲 227 點，收在 17045 點，三大法人同站買方，合計買超 184.79 億元。

加權指數成交值萎縮至 3586 億元。觀察籌碼面變動情況，外資昨天賣超 112 億元後，今天又轉為買超 167.43 億元；投信則已連續 7 個交易日加碼台股，今天買超 2.36 億元；自營商同步買超 14.99 億元，三大法人合計買超 184.79 億元。

台積電傳出晶圓代工全線漲價，有利第三季毛利率守住 50%，明年營收及獲利可望再締新猷，激勵台積電股價勁揚逾 2%，收在全場最高 585 元，市值回升至 15.16 兆元；聯電同步走強，站上 60 元關卡，終場漲 2.7%。國巨、台達電、日月光投控等電子股，也都表現不俗。

航運股早盤人氣低迷，午盤後資金逐漸湧入，萬海股價急拉，一度逼近漲停價，終場收 262 元，長榮、陽明翻紅上漲近 3%，此外，慧洋 - KY、四維航、台驊投控、裕民等均在盤上表現，終場運輸類股指數大漲 3.4%，成交值超過千億元。

第三代半導體 (化合物半導體) 台灣國家隊成形，環球晶董事長徐秀蘭透露，碳化矽需求較預期強勁，基板已小量出貨，明年上半年將擴展至磊晶，環球晶、中美晶母子今天股價雙雙攻上漲停，嘉晶、太極、昇陽半導體等也亮燈漲停。此外，台勝科、合晶、漢磊、穩懋、宏捷科等第三代半導體概念股，漲勢也相當強勁。

此外，高端新冠疫苗開放接種後，傳出第三起死亡個案，死因是否與疫苗有關仍待進一步調查釐清，不過，高端今天股價原先上漲逾 3%，盤中一度急殺跌逾 4%，終場跌勢收斂，守住 300 元關卡。