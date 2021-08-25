〈台股盤前要聞〉劉揚偉估缺料恐延長、雙鴻送樣電動車大廠 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，鴻海董事長劉揚偉表示，下半年需求比想像還要大，但受 Delta 變種病毒影響，缺料時間恐拉長；雙鴻車用散熱模組傳出已經送樣給美系電動車大廠，並進入認證階段，有機會完成簽約，大啖電動車商機。以下是今 (25) 日必看重要財經新聞。

劉揚偉：下半年需求比想像大 Delta 疫情恐使缺料時間拉長

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉昨 (24) 日表示，下半年需求比想像大，但主要問題還是在供應鏈，受到 Delta 變種病毒的影響，缺料影響時間會比原先預估到明年第二季，可能會再拉長一點。閱讀全文...

雙鴻車用散熱送樣美系電動車大廠 可望打入供應鏈

美系電動車大廠上半年穩居全球電動車龍頭寶座，因應訂單需求持續擴大，為提升車用散熱效能，傳出透過組裝大廠尋找更多零組件供應商，據悉，散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 的車用散熱模組已送樣給該美系電動車大廠，並進入產品認證階段，有機會完成簽約，大啖電動車商機。閱讀全文...

環球晶長約最長看到 8 年 價格漲勢更顯著 明年毛利率拚站穩 4 成

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (24) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，若匯率、運費等因素未有太大變動，明年毛利率可望超過 40%，目前客戶持續簽長約，長約期間最長已達 8 年，且長約價格上漲趨勢顯著，在手訂單金額已超過千億元。閱讀全文...

散戶 7 月成交占比逼近 75% 創 11 年半來新高

台灣央行昨 (24) 日公布 7 月金融情況，證券劃撥存款餘額續創高、融資月底餘額也創 2011 年 4 月以來新高，同時，自然人成交占總市場比重衝上 74.7%，續創 2010 年 1 月以來高點，反觀外資成交占比繼續下滑至 18.6%，為 2012 年 3 月以來新低，顯示散戶對股市的撼動力持續增強。閱讀全文...

聚陽全年從最樂觀變「相當好」 越南停工影響將逐漸淡化

成衣大廠聚陽 (1477-TW) 昨 (24) 日召開股東會，董事長周理平表示，受到越南疫情影響，南越 2 個廠停工，但預計 9 月中下旬可望復工，影響會越來越小，第三、四季營收都可望維持高檔，雖然有疫情干擾，全年不敢用「最樂觀」，但還是相當好，表現也是最佳的一年。閱讀全文...

台灣可能繼續遭美列匯率操縱觀察名單

《彭博》週二 (24 日) 報導稱，我國對美貿易順差持續飆升，代表在下一次發布報告時，台灣可能繼續被美國列入匯率操縱觀察名單。閱讀全文...

台新人壽資產配置大調整 擬加碼海外債、台股

台新金控 (2887-TW) 昨 (24) 日召開線上法說會，為提升台新人壽投資收益，將大舉調整資產配置，擬提高海外債、台股投資水位。閱讀全文...

7 月北美半導體設備出貨 38.6 億美元 年增 5 成 連 7 月改寫新紀錄

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (24) 日公布最新 7 月北美半導體設備製造商出貨金額，達 38.6 億美元，月增 4.5%，年增 49.8%，除了再度改寫新高，也已是連續 7 個月創新高。閱讀全文...

驅動 IC 恐成買方市場 外資持續看壞聯詠

外資昨 (24) 日出具報告指出，由於面板價格持續走弱，對驅動 IC 的衝擊較預期提早顯現，尤其在大尺寸驅動 IC 方面，恐從賣方市場轉為買方市場，進而對驅動 IC 業者獲利造成壓力，對聯詠 (3034-TW) 維持劣於大盤的評等，目標價 414 元。閱讀全文...