〈台股盤後〉電子股重掌多頭兵符 睽違9個交易日重回萬七關卡

美股周二續創新高，台股今 (25) 日電子股重掌多頭兵符，電子股成交比重回升至超過 6 成，晶圓雙雄帶頭領漲，第三代半導體概念股及光學族群人氣火熱，多檔個股強奔漲停，指數開高走高，大漲 227.13 點，收今日最高點 17045.86 點，睽違九個交易日重回萬七關卡，站回十日線並收復半年線，成交量 3586.71 億元。

觀察電子權值股表現，在晶圓代工價格持續調漲激勵下，晶圓雙雄表現強勢，台積電開高走高，上漲 2.27%，收 585 元，市值重回 15 兆元，並站回月線，聯電漲幅也達 2.73%，股價重回 60 元；台達電漲幅超過 3%，日月光投控表現也不俗；聯發科在平盤附近震盪，小漲 0.22% 作收，鴻海則一路處於盤下。

第三代半導體概念股人氣高漲，環球晶、中美晶、太極、嘉晶多檔個股強攻漲停；光學族群方面，聯一光、先進光、今國光、佳凌、中揚光、揚明光亮燈漲停。

在資金回流至電子股下，IC 設計族群再獲青睞，沛亨、佑華、凌通、九暘、迅杰漲停作收，旺玖、聚積、系微、研通、通嘉、揚智均漲逾半根停板。

航運股昨 (24) 日重新啟航，今日走勢震盪，萬海大漲 7%，慧洋 - KY 漲逾 4%，陽明、長榮、四維航、台驊投控漲幅都超過 2%，不過，新興、遠雄港、中航、志信等個股則陷入修正。

法人指出，台股量縮站回十日線，在電子股成交比重回升下，有機會帶動指數持續反彈，但整體成交量能仍不足，後續有待量能擴增，短線估將處於緩漲狀態。