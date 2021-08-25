晶圓雙雄衝鋒、航海王神助攻 台股大漲227點收17045點 奪回半年線

美股標普、那指周二續創歷史新高，台股今 (25) 日同步走高，盤中更傳出今日新冠疫情確診人數是久違的 + 0，加上晶圓雙雄領軍下，第三代半導體概念股人氣爆棚，航運股午盤後也急拉，助攻加權指數一舉站上萬七、收復半年線，大漲 227.13 點，收在全場最高 17045.86 點，成交值縮至 3586.71 億元。

護國神山台積電傳出晶圓代工全線漲價，有利第三季毛利率守住 50%，明年營收及獲利可望再改寫新高，台積電今日股價勁揚逾 2%，收在全場最高 585 元，市值也攀升至 15.16 兆元；聯電同步走強，站上 60 元關卡，終場漲 2.7%。

航運股早盤走勢偏弱，但午盤後資金逐漸湧入，萬海股價急拉，一度逼近漲停價，終場收 262 元，長榮、陽明翻紅上漲近 3%，此外，慧洋 - KY、四維航、台驊投控、裕民等也都表現不俗，終場運輸類股指數放量大漲 3.4%，成交值超過千億元。

第三代半導體 (化合物半導體) 投資創高，SEMI 看好台灣國家隊成形，氮化鎵磊晶、碳化矽晶圓及碳化矽磊晶產業鏈，將有更多研發與資本投資，環球晶、中美晶、嘉晶、太極、昇陽半導體 5 檔全面亮燈漲停。

此外，台勝科、合晶、漢磊、元晶、宏捷科、穩懋等相關族群，今天同步發動攻勢，第三代半導體概念股成為盤面多頭指標。

受惠電動車市場蓬勃發展，下半年二極體需求持續暢旺，已經切入高毛利率的車用零組件供應鏈的強茂，今日一度大漲逾 9%，尾盤漲勢收斂至 5% 左右，台半也上漲超過 3%，德微連日大漲，早盤續攀歷史新高價 194.5 元，但賣壓隨即出籠，終場翻黑作收。

外資出具報告，看好 BT 載板將接棒 ABF 載板，展開價格提升的超級循環，三雄目標價再度被調升至新天價，南電上看 635 元，激勵今日股價強漲近 5%，收 387.5 元，欣興、景碩同步大漲 4-5%。