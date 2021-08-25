〈焦點股〉環球晶手握逾千億訂單 中美晶母子齊登漲停

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 股東會釋出樂觀展望，董事長徐秀蘭透露，客戶續簽長約，最長達 8 年，在手訂單金額已經超過千億元，激勵今 (25) 日股價噴出漲停，達 855 元，中美晶 (5483-TW) 母以子貴同步亮燈漲停，達 191 元，收復所有均線。

徐秀蘭指出，目前 12 吋磊晶矽晶圓供應最吃緊，其他尺寸也很緊張，下半年、明年訂單能見度非常高，長約持續簽訂中，合約期間有 3 年、5 年，甚至達 8 年，長約價格上漲趨勢顯著，在手訂單金額已超過千億元，若匯率、運費等因素未有太大變動，明年毛利率可望達到 40% 以上。

環球晶今天在大量買盤追捧下，股價站回 800 元之上，並直奔漲停 855 元，攀上近 1 個月來高點，成交量能放大，盤中逾 1200 張委買單高掛；中美晶同步攻上漲停板，達 191 元，一舉收復月線、季線及半年線。

徐秀蘭先前於法說上表示，中美晶是環球晶、朋程 (8255-TW)、宏捷科 (8086-TW)、台特化最大股東，把轉投資公司市值照持股百分比來看，市值達新台幣 1922 億元，但目前僅約 1000 億元出頭，明顯被低估，股價還有成長空間。

矽晶圓概念股今天均表現強勢，合晶、台勝科盤中也勁揚逾半根漲停板，買氣熱絡；嘉晶開盤後隨即衝上漲停板，達 92 元，法人看好，5G 及電動車市場將進入爆發性成長，氮化鎵 (GaN) 及碳化矽 (SiC) 磊晶出貨增加，全年營運可望逐季成長。