〈亞太電股東會〉與遠傳5G三共 年底連接逾9000座基站

亞太電 (3682-TW) 今 (25) 日舉行股東會，董事長呂芳銘會中表示，與遠傳 (4904-TW) 合作 5G 三共後，將可提供 80MHZ 頻寬，預計年底前完成連接超過 9000 座 5G 基站，涵蓋率逾 9 成，且網路品質可擠進前三大。

呂芳銘說，受惠電信法且遠東集團給亞太電信一個新的機會，雙方進行三共，取得主管機關同意後，以網路品質、服務與垂直應用為主要發展策略，5G 網路透過 Speedtest 測試結果顯示，已可列為電信前三大。

總經理黃南仁補充，亞太透過三共方式，5G 網路服務包含下載、上傳、低延遲等方面，都是提供 80MHZ 頻寬，目前已連結 7500 座基站，預計年底將可連結至 9000-9500 座基站，網路涵蓋率將超過 9 成。

鴻海 (2317-TW) 將投資 100 億元參與亞太電現增私募案，對此，呂芳銘強調，資金運用除了償還銀行借款外，其中 70 億元將支應 5G 發展，包括 5G 頻譜、基地台建設等。

回顧電信產業發展，呂芳銘表示，2014 年全球電信產業在垂直應用、數位經濟有大幅進展，同時間亞太電也致力推出智慧生活；2017 年台灣開始發展數位經濟、創新產業能源，包括中華電積極布局企業客戶、遠傳推出大人物、台灣大也往物聯網、媒體、電商等應用推進，台灣已進入智慧島、智慧應用領域。