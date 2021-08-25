【Wen姐筆記】匍匐前進往17000？周選結算莊家別搶收割

台股多方正努力逆轉空頭趨勢慣性，站上五日均線之後，昨天雖未能收出連續第 2 根紅 K 棒，但仍收上 10 日線，以 16818.73 點作收，成交值放大至 4181 億元。外資雖然又轉為賣超，不過台指期淨空單水位略降，有回補空單動作。但今天是周三，周選結算日，周選莊家是控盤主力，莊家別搶收割，行情才有機會匍匐前進往 17000 點挺進! 多方續強的關鍵位置為 16853 點。關鍵點位為 16747、16823 與 16947 點。

昨日 K 棒雖未能收紅，但全場力守前天的紅 K 收盤價之上，短多仍緊抓控盤權。16700 點城池目前已由多方收復，兩端哨站為 16688 與 16722 點，今日周選結算也以此為重要支撐觀察區。16747 與 16800 點城池多空角力後，多方如能勝出，才有機會繼續北上! 16800 點兩端哨站為 16777 與 16823 點。 16853 點具有 17000 點前哨站，如能突破，多方將有機會挑戰 17000 點城池! 16888 與 16919 點為 16900 點城池兩端哨站，16947 點為 17000 點射門區，17000 兩端哨站為 16977 與 17023 點。光是收復 17023 點，多方還不能鬆懈，得準備挑戰月線的硬仗，17043 與 17077 都是重要關鍵位置，17100 城池與北端哨站 17123 將決定能否重返多方疆域!

但如 16688 點未能收復，短多控盤仍不穩，需提防有掉球疑慮! 16666 與 16633 如再棄守，須提防往 16600 與 16555 點回測，16600 點兩端哨站為 16588 與 16616 點。16555 點如再棄守，本波反彈即提前宣告結束，16500 點城池與兩端哨站 16488 與 16520 點務必守住，否則恐有再測低危機。

電子與航運利多訊息持續攻佔新聞版面，但股價表現似乎明顯跟不上新聞熱度，這也是空方趨勢中的特性之一! 如果要逆轉空方慣性，電子航運如能重演雙主流，則 17000 點有望。否則如僅靠金融股撐場面，多方反攻企圖並不強烈，似有拉長戰線的意味。今天是周選擇權結算日，市場才剛養了 2 天的韭菜，莊家別搶著收割，韭菜才能爭取更長的生長期! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)