五分鐘讀懂 Phoenix 去中心化槓桿代幣設計原理

槓桿代幣 CeFi 中已經證明其作爲有效槓桿工具的價值，但是他們在 DeFi 中該如何實現？

撰文：Ryan Tian，Phoenix Finance 聯合創始人兼 CFO

Phoenix Finance 作爲一個去中心化金融衍生品的專業平臺，在近期於 Polygon、BSC 和 Wanchain 三條鏈上先後推出了創新化的槓桿代幣產品。用戶不僅可以簡單的通過購買此類代幣，獲得相關加密資產的 3 倍槓桿頭寸，並且也可以通過貢獻單幣，如穩定幣 USDC、BUSD 或者相關代幣如 WBTC、ETH、BNB、Matic 等，獲得無損借貸和挖礦收益。下面我們通過本文來了解一下 Phoenix 槓桿代幣的設計，以及如何獲取收益。

什麼是 Phoenix Finance？

Phoenix Finance 是專注於去中心化金融衍生品的專業平臺，在多條公鏈運行。用戶不僅能夠通過貢獻流動性獲得收益，還可以進行去中心化期權和槓桿代幣等衍生品的交易。

Phoenix 期權採用聚合流動性方式，流動性提供者共享權利金，並通過合約機制自動分散風險，期權買方也可以根據自身需求定製期權共享流動性。Phoenix 去中心化槓桿代幣將槓桿產品簡化爲代幣形式，藉助合約控制的再平衡機制，提供穩定的槓桿頭寸，操作簡單，並有效避免了在保證金交易中存在的爆倉風險。

什麼是 Phoenix 去中心化槓桿代幣（PPLT）？

PPLT，即 Phoenix 去中心化槓桿代幣，Phoenix Protocol for Leveraged Tokens，是 Phoenix Finance 的主要產品之一。

PPLT 的作用是在不同的鏈上創建和交易加密資產的去中心化槓桿代幣，如 BTC、ETH 等。槓桿代幣由合約控制的無損借貸池提供槓桿，借貸池的流動性貢獻者可以賺取利息。鑄幣、贖回、槓桿、借貸等所有核心功能都發生在鏈上，由智能合約管理和控制，是一個完全去中心化的、無許可、抗審查、無地域限制的鏈上期權協議。

PPLT 的目標是爲用戶通過槓桿代幣取得槓桿頭寸提供一個友好便捷的交易場所，以一種簡單、安全和去中心化的方式，使槓桿代幣交易變得簡單而可靠。

PPLT v1.0

簡介

Phoenix 去中心化槓桿代幣的 1.0 版本，即 PPLT v1.0，是一個去中心化的非託管協議，用於創建和交易去中心化的槓桿代幣，由借貸池提供動力。

Phoenix 的槓桿代幣是一種自動能夠給與持有人相關數字資產穩定槓桿頭寸的衍生品，用戶無需經常主動地管理槓桿頭寸，其再平衡機制會依據當前槓桿水平自動進行槓桿平衡調節，以維持槓桿穩定性。因此，代幣持有人永遠不會面臨抵押品被清算的風險——這是與保證金交易或永續合約相比的一個關鍵區別。

Phoenix 的槓桿代幣是有實際資產支持的代幣，而不是合成資產。Phoenix 與再各條鏈上其他去中心化交易所進行協議對接，通過交易真實持倉確保這些代幣 100% 抵押。換句話說，Phoenix 的槓桿代幣通過智能合約，進行真正的加密資產借貸和交易，以支持代幣的價值。

鏈上的再平衡機制將始終爲持有人保持接近 3 倍的槓桿範圍。任何人都可以在任何時候以透明的方式監測和驗證嵌入代幣的抵押品和槓桿頭寸。

貸款池爲代幣的槓桿提供動力。當用戶購買槓桿代幣時，合約會自動從貸款池中借入相應的加密資產，以獲得槓桿敞口，而貸款池參與者則獲得被動利息收入。

基本模型圖

DeFi 中的槓桿代幣

槓桿代幣基礎知識

什麼是槓桿代幣？

槓桿代幣 (Leveraged Tokens) 是一種類似於槓桿 ETF，是一種可以自動調倉，以維持特定加密資產一定程度槓桿風險敞口的代幣，持有者不需要擔心需要經常主動地管理槓桿頭寸。其最早由衍生品交易所 FTX 推出，之後其他的中心化交易所也紛紛推出類似產品。

例如 ETHBULL 3x 也被稱之爲 3 倍看漲以太坊槓桿代幣——是一種附有 3 倍 ETH 看多回報的 ERC-20 代幣。ETH 在一天每增長 1%，ETHBULL 會增長 3%。

槓桿代幣爲用戶提供固定槓桿或者槓桿區間，而在槓桿水平因標的資產價格變動而變化後，再平衡機制 (Rebalancing Mechanism) 可以幫助重新維持目標槓桿水平。

延伸閱讀：

槓桿代幣和保證金交易 / 永續合約的區別

槓桿代幣和保證金交易 / 永續合約之間最大的區別是，槓桿代幣會週期性的或者達到特定限額時，進行槓桿的自動調節，以此來維持槓桿水平。換句話說，在槓桿代幣盈利時，會自動增加槓桿；在其虧損時，會自動去槓桿，達到永不爆倉的效果。

這顯然不同於保證金交易和永續合約——即使交易者在持倉時指定了一個特定的槓桿水平，這些產品的實際槓桿率隨着價格波動而不斷變化。

想要弄懂槓桿代幣，我們就不得不瞭解一下其獨特的槓桿再平衡或者自平衡機制。

再平衡機制（Rebalancing）

槓桿代幣的再 / 自平衡機制是用於保持槓桿維持在目標等級的十分重要的機制。讓我們通過例子來詳細瞭解再平衡機制是如何運作的。

例如你用 $100 美元的 USDC 購買了 ETH3 倍看漲，即 ETHBULL (3x）的槓桿代幣，Phoenix 智能合約會同時從穩定池借出 $200 美元的 USDC，並將合計 $300 的 USDC，在去中心化交易以當前市價兌換成 $300 的 ETH。這樣，你的合計持倉量爲 $300 的 ETH，並且借用了 $200 的 USDC。

假設 ETH 的價格上漲了 20%，ETHBULL (3x）代幣的價格將上漲 60% 至 $160，或者用另外一種計算方法即 $300 * (1+20%）- $200 = $160。這樣，你的實際槓桿變爲 2.25 （$360 /$160)，低於 3 倍的目標槓桿水平。

在槓桿代幣的再平衡過程中，由於槓桿代幣獲益造成實際槓桿低於目標槓桿，協議將借入更多的 USDC 併購買額外的 ETH 代幣，以將槓桿率恢復到 3 倍。在本例中，合約將再借入 $120 並在去中心化交易所換成 ETH。因此，總的槓桿率恢復成（$360 + $120)/$160=3 倍。

假設 ETH 的價格下降了 20%，ETHBULL (3 倍）的代幣價格在重新平衡前下降 20% 至 $40，或者用另外一種計算方法即 $300 * (1-20%）-$200=$40。現在，你的實際槓桿將變成 6 （$240/$40)，高於 3 倍的目標槓桿。

在槓桿代幣的再平衡過程中，由於槓桿代幣虧損造成實際槓桿高於目標槓桿，協議將出售 ETH 代幣，並歸還未償還的債務以去槓桿。在此案例中，它將出售 $120 的 ETH 以換取美元，並償還給資金池。實際債務將變成 $80，總槓桿將再次恢復成（$240-$120)/$40=3 倍。

換句話說，槓桿代幣會在盈利時自動重新加槓桿，在虧損時自動去槓桿，以恢復其目標槓桿水平。如果該機制順利運行，即使在不利的市場趨勢下，槓桿代幣持有人也不會被爆倉清算，因爲去槓桿機制會不斷降低有效槓桿水平。

爲什麼 DeFi 需要槓桿代幣？

傳統槓桿代幣是在中心化交易所進行交易的例如 Binance、FTX、Huobi 等等。這些創新的衍生品產品從誕生起就吸引了大量的交易量。儘管行業內對去中心化槓桿代幣的可行性的研究仍然比較少，但是 Phoenix Finance 團隊相信這類產品在去中心化後會附有一些領先性的特點。

Phoenix Finance 鏈上槓杆代幣是無需許可的。任何人可以參與槓桿代幣的交易同時無需 KYC 認證。

槓桿代幣有一個再平衡機制 (Rebalancing Mechanism)，會依據當前敞口將調整槓桿。Phoenix Finance 的代碼是開源的所有的機制和交易都是公開和鏈上的。因此和中心化交易所相比透明度保證會更高。

Phoenix Finance 所有的槓桿代幣都會有標的資產的完全抵押，合約控制，不存在抵押不足的風險，在賣出 / 贖回時也不會有交易對手方風險（counterparty risks）。

所有的槓桿代幣都會是 ERC-20 相關格式的，這樣存儲到錢包或是在不同地址轉賬都會很簡單。

Phoenix 的槓桿代幣協議-PPLT 是如何運作的？

槓桿持倉的代幣化

Phoenix 將去中心化的槓桿產品代幣化成爲 ERC-20 的形式，這些代幣是可以互相替代的，而且轉移也很容易。這種代幣化使持有人可以以輕鬆的方式獲得固定的槓桿敞口，通過簡單地購買並持有代幣，交易者將自動獲得穩定的槓桿，而無需關心或者主動管理資金費率、借貸等。

例如，ETHBULL 3x 意味着該代幣以三倍槓桿做多 ETH，ETH 每上漲 1%，ETHBULL 將上漲 3%。ETHBear 3x 代幣以三倍槓桿做空 ETH，如果 ETH 上漲 1%，該代幣將下跌 3%。

淨值和 「錨」

Phoenix 的槓桿代幣完全由加密資產支持，其淨值可以通過實時價格反饋來計算。槓桿代幣的淨值即其「單價」，是評估其財務表現時的一個重要指標。槓桿代幣的淨值是以總資產的價值減去總債務來計算。在創建代幣的資產負債表時，淨值將類似於股票的單位「淨資產」。

爲了更好的理解和交易代幣，Phoenix 協議將槓桿代幣的初始價值 / 價格指定爲 100 美元。這個初始 「價格 」被視爲 「錨定」淨值。如果槓桿代幣的價格變得過低（比如低於 10 美元），協議將把價格恢復到最初的錨點，並相應地調整代幣的數量。這個機制和「rebase」有共同之處，持有代幣的數量會在 rebase 時依據資產價格而變化。

抵押要求

創建新的去中心化槓桿代幣時，PPLT 協議會確保這些代幣 100% 抵押。換句話說，Phoenix 的槓桿代幣不是合成資產，而是以真實資產支持的代幣。借貸以及去中心化交易所的真實交易保證了代幣的價值完全由加密資產的持有和借貸來支持。

假設沒有 gas 費和其他交易成本。基本邏輯是創建一個淨值爲 $100 的 ETHBULL (3x) 代幣，用戶需要支付 $100，智能合約會同時從穩定池借走 $200。全部的 $300 會馬上從 DEX 中換取價值 $300 的 ETH——假設無滑點，用戶的持倉會產生 3x ETH 的頭寸。

如果我們爲代幣創建一個資產負債表，那總資產是 $300 同時總負債是 $200，最後代幣的淨資產是 $100。換句話說槓桿代幣是有完全抵押的。

如果 ETH 價格上漲 50%，依據三倍的槓桿，槓桿代幣的價格會是 $100 × (1 + 50% × 3) = $250。依據「資產負債表」，ETH 的總資產會是 $300 × (1 + 50%) = $450，同時因爲借的是穩定幣所以總負債依然是 $200。所以代幣的淨資產會是 $250 ($450 - $200)，槓桿代幣是有完全抵押的。如果 ETH 價格下降的話情況也一樣，完全抵押是 Phoenix Finance 槓桿代幣的基本特點。

創建和鑄幣

當用戶購買 Phoenix 槓桿代幣時，對應種類和數量的代幣需要被鑄造。在合約接收到槓桿代幣的對價（以穩定幣或者標的資產計量）後，一系列的交易會被觸發。

例如一個用戶購買 1 枚 ETHBULL (3x) 代幣，價值是 $120，我們假設沒有交易費或者滑點。在收到 $120 USDC 之後，合約會調用借貸功能從池子中借出 $200 USDC，這是該代幣「錨定」淨值的兩倍。然後合約會自動使用 $320 的 USDC 從去中心化交易所 購買 ETH，再這個過程中，一枚有着抵押品的淨資產所有權的 ETHBULL (3x) 代幣會被鑄造。注意在這個例子中，ETHBULL (3x) 代幣當前真實槓桿是 2.67 ($320 / $120)。

創造 ETHBEAR (3x) 代幣的過程會有一些不同。每枚 ETHBEAR (3x) 代幣， $200 的 ETH 會從池子中借出然後通過 DEX 賣出獲得穩定幣，從而獲得 ETH 的看跌槓桿頭寸。

贖回

在 PPLT v1.0 中，當 Phoenix Finance 槓桿代幣被「賣」到市場上時候，他們其實是被贖回了，也會同時觸發一系列的交易。 例如如果 1 枚 ETHBULL (3x) 代幣當前價值是 $110，該代幣的資產負債表由 $310 的 ETH 總資產和 $200 的借款總負債構成。

當一枚代幣被賣出 / 贖回時，智能合約會自動調用，以 $310 從去中心化交易所賣出 ETH，然後償還 $200 的債務，剩下的 $110 作爲剩餘金額轉賬給賣出人的地址。

同樣的，賣出 / 贖回一枚 ETHBEAR (3x) 代幣 , 會需要從市場回購 ETH 來償還 ETH 債務。剩下的金額會被轉賬到賣出人的地址。

借貸池

概念和功能

借貸池控制和維持 「Bull」 (看漲) 代幣和 「Bear」 (看跌) 代幣的槓桿。

對於「Bull」 (看漲) 代幣，合約會統一創建一個穩定幣池，如 USDC，提供槓桿。這個穩定幣借貸池可以把穩定比借給不同的標的資產的看漲代幣。 例如 BTCBULL (3x) 代幣和 ETHBULL (3x) 代幣可以分享同一個穩定幣池。當 Bull 代幣購買、出售或者再平衡時，智能合約會自動觸發借款和還款交易。

對於 「Bear」 (看跌) 代幣，借貸池將有所不同。合約創設了單獨的標的資產池，用於控制不同標的資產的看跌槓桿代幣。例如 BTCBEAR (3x) 代幣需要一個 WBTC 池來提供必需的槓桿。當 Bear 代幣購買、出售或者再平衡時，智能合約會自動觸發 WBTC 池的借款和還款交易。

借貸池參與者可以出借他們的代幣賺取利息和挖礦收益，利息從槓桿代幣中定期收取並且自動分配給池的所有參與者。

借貸池的份額

與 DeFi 的大多數流動池模型類似，借貸池的份額被代幣化爲 PPT，代表 「Phoenix Pool Token」。流動性提供者將其加密貨幣資產貢獻在池中而提供流動性時，其將收到一個代表池子份額的代幣 (pool token) - PPT。

在 PPLT v1.0 的借貸池中，利息不是單獨進行分配的；相反，用戶僅僅通過持有 PPT，便可以來自動通過 PPT 淨值的增值，來獲得利息收益。隨着時間的推移，每個 PPT 可轉換爲越來越多的資產，但錢包中的 PPT 數量將保持不變。

資金池淨值和 PPT 價值

什麼是資金池淨值？

資金池淨值衡量的是所有資產的貨幣價值和目前在貸款池中的未償還貸款金額。資金池淨值也被認爲是資金池中的總鎖定價值（TVL）。

影響資金池淨值的因素有哪些？

讓我們以 ETH 資金池爲例，以美元計算的資金池淨值（PNV）總額受以下因素影響：

ETH 存款增加 PNV。

ETH 提取減少 PNV。

從借出資產給槓桿代幣獲得的利息增加 PNV。

ETH 的美元價值變化增加或減少 PNV。

資金池單位淨值--PPT 的價值

用戶將加密資產存入資金池後，持有者有權按照份額享有借貸池的權益。PPT 被鑄造出來並交付給用戶，代表着按比例的資金池份額。

PPT 的淨值是用資金池單位，即資金池淨值 /PPT 總數量。

由於借貸池的無損特性，如果以池內資產作爲計量本位，PPT 的價值將不斷增加。具體來說，以 USDC 衡量，USDC 池的 PPT 價值是不斷增加的；而以 ETH 衡量，ETH 池的 PPT 價值是不斷增加的。

借貸池的基本利息

借貸池的參與者可以從借貸中獲得利息，利息通過智能合約在池子裏自動收集和分配。但與大多數 DeFi 中專業從事借貸活動的協議不同，Phoenix 借貸池的基本利率是固定。對槓桿代幣的持倉借款人來說，借款的利率是固定的，即使槓桿代幣需求增長也不會有變化，當然前提是資金池尚沒有被完全佔用。

對於資金池的參與者作爲放貸方來說，資金池的利用率越高，也就是說資金池資產中參與貸款的比例越大，資金池的 APY 就越高。

利息調節機制

當貸款池被完全佔用時，在再平衡時無法達到目標槓桿水平，原因是缺乏從貸款池借入的資金。在這種情況下，再平衡可能暫時失敗。

爲了解決這個問題，就需要在這個特殊時期，激勵更多的貢獻者加入借貸池，此時，受合約控制，足額佔用的借貸池的借貸利率將暫時提高，這會吸引用戶向池中貢獻流動性。如果池子仍然不夠大，不足以支付代幣再平衡所需的金額，利息將進一步增加，直到達到目標槓桿水平。

一旦達到目標槓桿率，利率將回到基本利息水平。

再平衡機制

再平衡是用於保持槓桿維持在目標水平的十分重要的機制。在 Phoenix 槓桿代幣設計中，再平衡會有兩種情況。

定期再平衡

Phoenix 槓桿代幣的槓桿每天定期都會「再平衡」，以再次恢復槓桿至目標水平。換句話說，定期再平衡過程中，每個槓桿代幣會對任何產生的收益進行再投資，以增加槓桿；如果有虧損的話，會出售一部分頭寸來降低槓桿避免清算。

例如用戶持有 1 枚 ETHBULL (3x) 代幣初始花費是 $100，ETH 價格上漲 10%，槓桿代幣價格在再平衡之前上漲至 $130。現在持有人的槓桿變成了 2.54 倍 ($330 / $130)，低於 3 倍的目標槓桿。

在定期再平衡的過程中，智能合約會從穩定幣池中借出更多的 USD 然後購買額外的 ETH 代幣讓槓桿變回 3x。在上面的例子中協議會再借 $60 用來買 ETH。槓桿會再次會變回 3 倍 ($390 / $130) 。

相反的是，如果 ETH 價格下跌 10% 同時代幣價格在再平衡之前跌到 $70。持有人的槓桿會變成 3.86 倍 ($270 / $70)，高於目標槓桿。

在定期再平衡的過程中，智能合約會賣掉 ETH 代幣償還債務降低槓桿。在上述例子中，協議會賣出 $60 ETH 買入 USD 償還到池子中。槓桿會再次會變回 3 倍 ($210 / $70)。

對於看跌槓桿代幣，再平衡過程和上述的方式類似。

臨時再平衡

槓桿代幣其中一個有趣的方面是他們的持有人從來不需要擔心清算，因爲他們會自動降低槓桿，但前提是再平衡在到達清算的價格點之前又要有效執行。因此，在價格在短期內向不利方向大幅移動時，臨時再平衡機制的必要性就不言而喻了。

例如對於 ETHBULL (3x) 代幣，如果 ETH 價格下降超過 33%，代幣的價值可能會變成「負數」 ——類似於被清算，這顯然不能夠接受。再平衡機制在這類情況下就需要提前被觸發，來降低代幣的槓桿。

Phoenix 的 3x 槓桿代幣將臨時再平衡機制設置的觸發點爲距上次再平衡的標的資產價格不利方向變化的 20%。舉個例子，對於 ETHBULL (3x) 代幣而言，如果 ETH 的價格距離上次再平衡時的價格下降了 20%，即使是未到定期再平衡的時點，也將觸發臨時再平衡；反之對於 ETHBEAR (3x) 代幣而言，如果 ETH 的價格距離上次再平衡時的價格上漲了 20%，即使是未到定期再平衡的時點，也將觸發臨時再平衡；

臨時再平衡過程和定期再平衡時一致。

風險

交易和再平衡中的價格滑點和交易費用的風險

當 Phoenix 槓桿代幣被購買（鑄造）以及賣出（贖回）時，受真實交易以及全額抵押的特點影響，需要與去中心化交易所進行一系列的交易。同樣，在再平衡過程中，需要觸發交易，以維持目標槓桿水平。

交易者在進行這些交易時可能面臨價格滑點和交易費用，其程度取決於交易對的市場流動性深度和交易量。購買或贖回時較大的訂單，以及重新平衡時較大的交易量可能導致較高的價格滑移和交易費用，從而對槓桿代幣的財務表現產生負面影響。

Phoenix 槓桿代幣協議目前儘可能選取流動性較好的主流幣種，作爲槓桿代幣的標的資產，並且在各條公鏈知名去中心化交易所中，選擇交易深度較深的交易對，以減輕大額交易訂單產生的影響。

維持槓桿的相關風險

槓桿代幣將其槓桿維持在一個固定的水平或範圍，這給與用戶很大的槓桿維護的便利，並且一定程度上降低了風險，比如槓桿爆倉風險。但是，恆定的槓桿水平伴隨着在再平衡階段的倉位調整，這可能會與保證金交易相比，帶來一些意想不到的結果。(從這個角度來看，請記住，槓桿代幣通常被認爲是一種交易工具，而不是長期持有工具)。

一個例子將有助於瞭解槓桿代幣與保證金交易的不同之處。

我們來比較一下 ETHBULL 3x 槓桿代幣和三倍看漲 ETH 保證金交易的倉位表現：如果 ETH 在第一天上漲，在第二天也上漲，那麼 ETHBULL 會比標準的保證金倉位表現的更好，因爲它對一天的盈利進行再次投資。不過 ETH 先漲後跌的情況 ETHBULL 會表現的更糟糕，因爲與保證金交易相比，槓桿代幣在再平衡期間的再投資，相較保證金交易而言槓桿水平要更高。

因此，槓桿代幣有可能出現這種情況，即在一定期間內，即使基礎資產市場的價格上漲，槓桿代幣的淨值也會下降。如下表所示，即使在兩天內 ETH 的價格從 $2000 上升到 $2024，但由於第 1 天的再平衡，使得槓桿代幣的實際槓桿高於保證金交易，在第二天 ETH 價格下跌時，承擔了更多的風險，導致在第二天末，槓桿代幣的價值反而下降了。

交易失敗的風險

Phoenix 槓桿代幣的交易依賴於去中心化交易所的合約交互，而中心化交易所在公共鏈上運行，可能會出現導致交易失敗的意外情況，如網絡連接、價格波動或臨時平臺故障。智能合約的交互會導致風險的組合性，如出現交易故障，這可能導致再平衡失敗，使協議無法維持目標槓桿。在極端情況下，如果市場出現劇烈波動，借貸池也可能因槓桿代幣的負值而遭受價值損失。

智能合約風險

PPLT v1.0 已由 Peckshield 完成審計，但整個 DeFi 生態系統仍處於早期實驗階段。請用戶對可能的智能合約風險保持警惕。

Oracle 風險

Phoenix Finance 與領先的去中心化區塊鏈數據供應商 Chainlink 合作，將鏈外數據引入以太坊和其他區塊鏈的智能合約。PPLT v1.0 應用了 ChainLink 提供的覆蓋加密資產的喂價服務。

Chainlink 是一個去中心化的預言機網絡，使智能合約能夠安全地訪問鏈外數據源、網絡 API 等，它致力於提供高度安全和可靠的喂價服務。

儘管如此，如果出現任何不可預見的問題，預言機服務和外部價格數據聚合可能構成影響 PPLT 穩定性的潛在風險。

小結

槓桿代幣在加密資產交易中已經證明其作爲有效槓桿工具的價值，但是他們在 DeFi 領域還是很罕見。PPLT v1.0 是一個全新的產品，將槓桿代幣引入 DeFi 的世界。Phoenix 的目標是大大增強去中心化衍生品市場的流動性，以用戶友好和專業的方式提供 DeFi 衍生品交易方案。

我們後續還將繼續推出一系列文章，對槓桿代幣等 DeFi 衍生品進行更深層次的介紹，希望大家繼續關注。