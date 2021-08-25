〈美股熱門股〉派樂騰跑步機再上市漲逾6% 投資人趁勢抄底 中概股連袂大漲

派樂騰跑步機重新上市 勁揚 6.68%

美國健身器材公司派樂騰（Peloton）(PTON-US) 周二（24 日）宣布下周將推出更實惠且有安全功能的跑步機「Tread」，消息公布後股價勁揚 6.68% 至每股 113.71 美元。

派樂騰這次重新設計推出的 Tread 售價 2,495 美元，下周一將於美國、加拿大與英國上市銷售，而德國要等到今年秋天才會推出。新款的 Tread 有 4 位數的密碼鎖，必須解鎖才能使用，此外還有一把可攜帶的安全鑰匙，預防用戶在使用過程中需要臨時暫停。

派樂騰執行長 John Foley 表示：「我們將在硬體、軟體與安全功能方面不斷創新，以實現我們對用戶安全的能諾，並全面改善會員體驗。」

不過派樂騰還沒提到另一款高階跑步機 Tread + 重新上市時間。派樂騰將於周四收盤後公布 2021 會計年度第四季財報。

投資人趁勢抄底 中概股連袂大漲

京東公布第二季財報超乎預期後，女股神伍德旗下方舟投資（ARK Investment）回購京東股票，提振投資人士氣，加上中國政府近幾日已未對科技公司祭出監管措施，且科技公司近期業績表現亮麗，鼓舞投資人抄底重返股市，中國科技股周二全面上漲。

百度 (BIDU-US) 漲 8.63%、京東 (JD-US) 漲 14.44、阿里巴巴 (BABA-US) 漲 6.61%、騰訊 (TCEHY-US) 漲 9.49%、拼多多 (PDD-US) 漲 22.25%。騰訊日前回購 23 萬股股票，也增強市場信心

恆生科技指數已連兩日上漲，此前 5 周該指數一路狂跌，甚至跌到去年指數創立以來最低水準。儘管沒有跡象表明中國對科技與其他快速成長企業加強監管手段有可能放緩，但近幾天沒有新的措施，替投資人開啟了一扇投資中國股市的大門。

安山資本資產管理總監 Jackson Wong 指出：「我們看到市場上有許多逢低買盤，包括對騰訊及阿里巴巴的強力敲進，那些跌幅最大但基本面實力穩固的公司將引領反彈。」

散戶回歸 迷因股齊揚

隨著部分散戶投資人開始回歸，被稱為「迷因股之王」 GameStop(GME-US) 周二飆漲 20.34%，其他迷因股也連袂上漲，AMC 娛樂 (AMC-US) 漲 20.34%、Clover Health(CLOV-US) 漲 9.85%、Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 漲 4.49%、羅賓漢 (HOOD-US) 漲 9.03%。

這些迷因股的空單餘額仍然高漲，S3 Partners 數據顯示，AMC 空單餘額占整體在外流通股票的 28%，而一般股票平均為 5%，而 GameStop 的空單餘額已大幅下降，從今年迷因股熱潮達到巔峰的逾 100% 降至 10%。

不過 FactSet 數據顯示，GameStop 交易量相當大，有逾 1,400 萬股易手，是 30 日平均值的 7 倍。

除這群散戶投資人對迷因股交投熱絡外，美股表現似乎平淡，大多數投資人都在等待預計在周四與周五（26~27 日）召開的傑克森洞全球央行年會，以及聯準會 (Fed) 主席鮑爾的演說。

FactSet 數據顯示，周二整體成交量清淡，SPDR S&P 500 ETF 交易量為 3,000 萬股，約為 30 日平均值的一半。