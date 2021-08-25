G7未提延後撤軍或承認政權 塔利班強硬表態禁阿富汗人離開

週二 (24 日) 七大工業國集團 (G7) 召開視訊領袖會議，討論阿富汗議題，會後聯合聲明並未提到延後撤軍或制裁塔利班政權，與此同時，塔利班強硬表態，禁止阿富汗人離開。

G7 聯合聲明提到：「G7 重申對阿富汗人民的堅定承諾，並支持聯合國安理會 8 月 16 日的聲明，我們對阿富汗局勢表示嚴重關切，並呼籲保持冷靜和克制，以確保脆弱的阿富汗和國際公民的安全和保障。」

該聲明寫到：「G7 當務之急是確保其公民和那些在過去二十年中與我們合作的阿富汗人安全撤離阿富汗，我們將繼續就此密切協調，期待各方持續為此提供便利。」

該聲明末段提到：「G7 將通過聯合國、G20 和其他管道，與盟友國家一同努力，使國際社會團結起來，解決阿富汗面臨的關鍵問題。塔利班應爲其在防止恐怖主義、人權 (特別是婦女、女童和少數族群的人權)，以及在阿富汗尋求包容性政治解決方面的行動負責，未來任何一屆政府的合法性都取決於它現在採取何種方式來履行國際義務和承諾，以確保阿富汗的穩定。」

塔利班發言人 Suhail Shaheen 早前警告，塔利班領導人要求美國不要延長撤離時間，否則後果自負。法國及德國都希望爭取美軍將 8 月 31 日撤軍期限延後。

G7 視訊會議後，白宮亦發表最新聲明，美國將遵守 8 月 31 日的最後期限，將美軍撤出阿富汗，但拜登總統已要求五角大樓和國務院制定應急計劃，以便在必要時調整時間表。

美國官員表示，人們越來越擔心伊斯蘭國的武裝分子可能在機場發動自殺式爆炸攻擊，阿富汗人和外國公民因擔心塔利班報復而急於離開，這讓機場不堪重負。

塔利班發言 Suhail Shaheen 週二還表示：「他們 (美國人) 有機會、有所有資源，可以帶走屬於他們的所有人，但我們不會允許阿富汗人離開，我們也不會延長最後期限。」