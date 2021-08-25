投行：鋼鐵股今年漲勢難以置信 仍有上漲空間

週二 (24 日) 外媒報導，投行 Seaport Global 分析師 Martin Englert 認為，鋼鐵股今年漲勢難以置信，仍有上漲空間。

今年迄今美國熱軋鋼捲 (關鍵基準) 期貨價格漲幅約 87%，達每噸近 1,900 美元，2019 年 (也就是疫情前一年) 鋼鐵價格平均約每噸 600 美元。

新冠疫情導致供應減少，需求好於預期，美國鋼鐵產量仍未回到疫情前的高位，導致鋼鐵價格居高不下，這相對地促使鋼鐵股水漲船高。

(圖片：AFP)

年初迄今紐克鋼鐵 (NUE-US) 已大漲 134.72%、鋼鐵動力 (STLD-US) 漲幅達 94.40%、Cleveland-Cliffs (CLF-US) 已上漲 71.78%、美國鋼鐵 (X-US) 已上漲 62.60%，以及商業金屬 (CMC-US) 漲幅已達 64.45%。

然而，中國減產影響下，中國鐵礦價格持續暴跌，投資人擔心國際鋼鐵價格暴跌的時刻即將到來，連帶影響鋼鐵股未來走勢。

Englert 認為，現在還不是恐慌的時候，儘管鋼鐵股價接近見頂，但預期下半年鋼鐵股將出現優於預期的財報。鐵礦砂等原材料價格下跌，利潤率將保持不變。

Martin Englert 將紐克鋼鐵和鋼鐵動力給予「買入」評級，目標價分別設為每股 130 美元、每股 75 美元。

受此消息激勵，紐克鋼鐵週二上漲 2.85% 至每股 123.25 美元，鋼鐵動力 (STLD-US) 上漲 3.23% 至 每股 71.19 美元。