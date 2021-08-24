Andrew Kang：NFT 市場究竟有多大？

一個簡單的答案就是：比我們大多數人想象的要大得多。

撰文： Andrew Kang，區塊鏈投資機構 Mechanism Capital 創始合夥人。作者授權鏈聞發表該文章的中文版本。

編譯：Perry Wang

NFT 的市場規模有多大？ 這個問題很難回答，因爲 NFT 可以代表很多截然不同的資產類型。債券和房地產的所有權可以用 NFT 表示，藝術、遊戲內物品和音樂也可以。

可以從下圖看看不同類型 NFT 的廣泛分類。

證券類 NFT 可能構成一個巨大的市場，但所需的基礎設施和法規還處於發展的初期階段。相比之下，收藏型 NFT 在今年迅速發展壯大成爲一個以 10 億美元爲單位計算的市場，最近每天的交易額超過 1 億美元。讓我們先從關注後者開始。

收藏型 NFT 可分爲多個類別。例如，CryptoPunks 可以被視爲藝術和歷史文物，因爲它們是以太坊上最早的 NFT 收藏品之一——請注意，Visa 最近買進了一個 CryptoPunk，稱其爲歷史性的商業文物。

NFT 一開始可能只是一種藝術或 Meme 玩梗，後來可能作爲物品或化身集成到遊戲中：想象一下用你買的的無聊猿（Bored Ape） NFT 作爲一個新角色，去玩一個新版本的街頭霸王（Street Fighter）遊戲。

衡量 NFT 市場規模的一種方法是自下而上的方法——查看 Topshots、CryptoPunks、Artblocks 等的當前市值，並預測它們的增長。Nansen 估計，這些頂級 NFT 系列的市值超過 40 億美元。

但考慮到某些子板塊（meme、視頻遊戲時刻等）尚未取得突破性進展，僅基於當前市場增長的預測可能會大大低估 NFT 的市值。 例如，目前市值爲 400 億美元的狗狗幣可以被認爲是碎片化 NFT 的早期代表，但 meme NFT 的一級市場銷售額幾乎沒有達到八位數；我們預計最近出現的碎片化（fractionalization）協議會加速這一趨勢。

自上而下的估值方法主要手段是參考與可收藏 NFT 相似特徵的現實世界物品市場，兩者能滿足相似的人類需求。這些特徵歸結爲以下需求的組合 ：

不是普通人的日常需要

可以用來滿足「有錢就是任性」的炫耀（請參閱 Arthur Hayes 最新的文章 ）

具備文化或歷史意義

一些可以作爲參考、擁有完全數字化對應物的現實世界市場包括：

奢侈品 (時尚產品、豪車、名錶、香檳)

藝術品

高端房地產

文物

其它收藏品 (郵票、體育收藏品、錢幣)

奢侈品市場規模有多大？ 看一下幾家公司的市值列表（按市值排序）：

3650 億美元– 高盛

1530 億美元–路易威登集團

1330 億美元– Uber

750 億美元– Walgreens

420 億美元– 愛馬仕

哈哈，我開了個玩笑。上面列舉的市值數字是對的，但排序被我打亂了。事實是：路易威登集團和愛馬仕分別位列第一和第二位，高盛、Uber、Walgreens 分別位列第 3、4、5 位。正確排序是這樣：

3650 億美元– 路易威登集團

1530 億美元– 愛馬仕

1330 億美元– 高盛

750 億美元– Uber

420 億美元– Walgreens

藝術品市場呢？ 據報道，2020 年全球藝術品市場的銷售額爲 500 億美元。但非數字藝術品的週轉率並不高，買家購買的藝術品通常不會在同一年轉售，所以 500 億美元這一數字並不等同於所有藝術品的價值總和。

如果我們具體看一位藝術家：畢加索，他所有 50,000 件作品的估計「市值」在數百億美元。如果再算上莫奈、倫勃朗、波洛克和巴斯奎特會怎樣？

有些人認爲 NFT 市場已經飽和。CryptoPunk、artblock、無聊猿等太多了。但與 NFT 能涉獵的市場數量相比，情況並非如此。

百達翡麗被認爲是頂級奢侈手錶品牌之一，從 19 世紀以來一直存在。他們每年生產 60,000 多隻手錶。看一下其他奢侈品牌的年產量： Richard Mille 手錶每年大約生產 4,000 多隻、蘭博基尼跑車年產 8,000 多輛，愛馬仕包年產 100,000 多隻。年復一年，這些物品的稀缺性日益降低。而對於帶有封頂上限的流行 NFT，情況正好相反，因爲 NFT 隨着時間推移自然會出現丟失。

最後同樣重要的一點是，考慮一下目前估計 每年 400 億美元的遊戲皮膚市場。這個市場本身已經是數字化的，而且不久之後遊戲開發商可能會開始拋棄割據收費的模式，會開始通過 NFT 實現更開放的市場。想象一下，隨着通過遊戲內資產賺取現金流這一有現實意義的方式引入，這個市場將會有多大規模的增長。

那麼 NFT 市場到底有多大？ 比我們大多數人想象的要大得多。

感謝 Benjamin Simon、Marc Weinstein 和 Eva Wu 對本文的反饋。