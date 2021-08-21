〈美股熱門股〉微軟產品調漲股價寫新高 Novavax疫苗將叩關歐盟漲逾6%

微軟十年來首次漲 Office 價格 股價漲 2.56% 改寫新高

微軟 (MSFT-US) 周五（20 日）宣布調漲 Office 365、Microsoft 365 商業版軟體價格後，股價上漲 2.56% 至每股 304.36 美元，改寫歷史新高。

微軟表示，這是 Office 365 推出十年來的首次調漲，也反映出微軟過去十年來不斷替該軟體升級強化。此次調漲幅度從 9% 至 25% 不等，依照不同的版本類型漲幅有所差異，新價格將在半年內生效，此外教育版與消費者版的 Office 不受影響。

華爾街分析師紛紛調高微軟的營收預期與目標價。瑞銀分析師 Karl Keirstead、Wedbush 分析師 Dan Ives、瑞穗銀行分析師 Gregg Moskowitz 均重申買入（Buy）評等，並加目標價從每股 325 美元上調至每股 350 美元。

Novavax 疫苗將叩關歐盟 上漲 6.17%

歐盟官員預期， 美國生技公司 Novavax(NVAX-US) 將在 10 月提交有助其新冠疫苗通過審查的關鍵數據，激勵該股股價周五勁揚 6.17% 至每股 230.89 美元。

Novavax 本月與歐盟簽署供應 2 億劑疫苗的協議，並表示將在 9 月底將向歐洲藥品管理局（EMA）提交數據，使其疫苗在歐洲獲准使用。該名官員說，預計 Novavax 的數據將在 10 月左右提交，一切都還不確定，但是只要準時提交，仍有希望在今年順利過關。

Novavax 發言人表示，計畫在向英國監管機構提交數據後的「幾周內」向歐盟提交數據，時間可能在 9 月底至 10 月初之間，並說對預期時間與疫苗進展有信心。

Spotify 董事會批准股票回購 上漲 5.64%

音樂串流媒體公司 Spotify(SPOT-US) 董事會周五批准一項 10 億美元的庫藏股計畫後，投資人信心受到提振，股價上漲 5.64% 至每股 216.64 美元。

Spotify 宣布將從 2021 會計年度第三季（截至 9 月底的 3 個月）開始啟動股票回購計畫。董事會提出回購最多 1,000 萬股股票，價值約 10 億美元的計畫已在股東大會上獲得批准。

公司可能進行股票回購的原因各有不同，但唯一的關鍵動機通常是公司認為股票被市場低估，且在未來有成長潛力時才會進行實施庫藏股。

Spotify 財務長 Paul Vogel 表示，此舉顯示公司對業務與營運成長的信心。該公司也表示，回購股票的時機與實際數量將取決多種因素，包括價格、整體業務與市場狀況等。