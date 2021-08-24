〈紐約匯市〉美8月綜合PMI放緩 削弱市場對Fed退場預期 美元走低 

美元周一 (23 日) 走低，未能延續上周周線大漲的氣勢，因經濟數據疲軟，投資人預期聯準會 (Fed) 退場可能性下滑，風險胃口擴大。澳幣、加幣勁揚逾 1%。

IHS Markit 周一公布，美國 8 月商業活動成長連續第三個月趨緩，包括製造業和服務業的綜合採購經理人指數 (PMI) 報 55.4，為八個月低點，顯示 Delta 病毒擴散、供應鏈瓶頸和產能限制，削弱景氣反彈力道。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.57% 至 92.95。DXY 上周勁揚 1%，是兩個月來最大周漲幅。

但一些投資人仍看多美元後市，包括提出「美元微笑理論」的 Eurizon SLJ Capital 投資長任永力 (Stephen Jen)。任永力說：「或許我太早預判前景，但我認為美國經濟強大，聚焦科技發展和破壞式創新，有利未來幾年保持成長趨勢。」

歐元升抵三日新高，歐元兌美元紐約尾盤升值 0.44% 至 1.1750 美元，歐元區 8 月綜合 PMI 上揚，儘管受到疫情可能導致封鎖措施捲土重來的疑慮，使得擴張腳步放慢。

日圓兌美元貶值 0.11% 至 109.68 日圓。

澳幣勁揚逾 1%。澳洲總理 Scott Morrison 說，澳洲達到疫苗接種目標之後，仍必須學習與新冠病毒共存。

油價出現 3 月底迄今最大單日漲勢，布蘭特原油勁揚 5.5% 至每桶 68.76 美元，加幣勁揚逾 1%。分析師預測，加幣可能收復 1.25 美元關卡，並保持在該水準附近。

紐元升值 0.7% 至 0.6874 美元，儘管仍接近上周五觸及的九個半月低點 0.6807 美元，目前紐西蘭正在實施全國封鎖措施，對抗 Delta 病毒。

加密貨幣普遍上漲，比特幣一度站上 5 萬美元，是 3 月中旬以來首見，紐約尾盤報 49.875.87 美元，漲幅為 1.16%。

截至周二 (24 日) 台灣時間約 6:00 價格：