領先國銀 中國信託首創境內外幣結構型金融債券上櫃倒數

接軌國際市場，中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行率本國銀行之先，獲准開辦境內外幣結構型金融債券，今 (23) 日完成定價公告，將於今 (2021) 年 8 月 30 日正式掛牌上櫃。

中國信託銀行表示，該行鎖定高資產客戶理財需求，量身打造境內外幣結構型金融債券，總計獲得 1365 萬美元的認購，高於市場平均發行量數倍。

中國信託銀行表示，全球資產版圖移轉快速，國內高資產客戶對於靈活理財的需求更甚以往，去年 12 月核准包含中信銀行在內的多家銀行，為首批開辦「高資產客戶適用之金融商品及服務」銀行，今年更領先同業，為高資產客戶推出首檔境內外幣結構型金融債券。

中信銀行此次發行的 2 檔商品，均為連結利率走勢的 5 年期結構型債券，包括「無擔保主順位美元計價可贖回利率連結利差型金融債券」及「無擔保主順位美元計價可贖回利率連結區間計息金融債券」，全部美元計價、100% 到期保本；因應不同的美元利率走勢，2 檔商品首年均固定提供 2% 年息，第二年到第五年的付息則依不同利率走勢有所差異。

其中一檔為「利率連結區間計息」，即在發行期間每日觀察連結標的是否落在區間來計息，適合預期美元利率不會大幅走升，呈現相對持平緩升看法的客群；另一檔為「利率連結利差型」，付息以利差變化的倍數來計算，較適合預期經濟成長加速，利率曲線將更趨陡峭的客群。

依據櫃買中心與臺灣集中保管結算所的資料統計，今年上半年境外結構型商品發行檔數已逾 1 萬檔，較去年同期呈倍數成長，境外結構型商品平均單檔發行量更達 66 萬美元。