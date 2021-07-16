新加坡疫情衝擊 馬光-KY上半年純益年減逾6成 EPS 0.23元

馬光 - KY(4139-TW) 今 (16) 日公告自結數，由於今年首季新加坡疫情半封城兩個月，業績下滑 3 成，且政府補助金額較去年少，導致今年上半年稅後純益 9839 萬元，年減 62%，每股純益 0.23 元。

不過馬光第 2 季營運回溫後，單季營收 2.25 億元，季增 2.74%、年增 19.68%；稅後純益 9178 萬元，季增 1288%、年增 263%，每股純益 0.07 元。

馬光表示，去年上半年受惠疫情獲得政府補助 3774 萬元，以及認列轉投資展望亞洲公司股利收益，墊高基期，今年則受到疫情封城，政府補助較去年少，上半年營收 4.44 億元，年增 15%；純益 9839 萬元，年減 62%，每股純益 0.23 元。

新加坡馬光方面，今年上半年營收年增 53%，不過今年政府企業補助減少，導致獲利年減 18%，馬光表示，新加坡馬光去年下半年陸續設立 5 家高毛利的中醫婦幼專科診所，隨著婦幼及骨傷專科中醫診所業務持續拓展，下半年營運可望逐季轉強。

天津馬光今年上半年營收年增 12%，馬光指出，牙醫、中草藥及中醫推拿等自費門診業務，均已恢復全時段看診，目前規劃在天津拓展 1 家大型社區門診中心，看好將挹注下半年營收。

馬光表示，今年上半年雖然受到新加坡疫情衝擊，但天津馬光門診營運穩定，新加坡馬光則逐步擺脫疫情陰霾，加上下半年將認列展望亞洲公司股利收益，約可貢獻每股純益 0.2 元，估今年下半年仍將優於上半年。

展望後市，馬光表示，將持續提升門診醫療資訊管理系統，並運用大數據分析優化天津與新加坡兩地醫療服務，規劃天津馬光未來每年新設至少 2 家社區醫療診所，新加坡馬光未來 3 年內，每年將拓展 4 家婦幼及骨傷專科中醫診所，推升整體醫療管理經濟規模。