〈台股盤中〉台積電點火領軍 電金傳齊揚 奪回5日線

美股上週五全面收紅，亞股同步走揚，台股今 (23) 日在台積電點火領軍下，電子權值股全面回神，台塑四寶、航運、鋼鐵等傳產族群吹起反攻號角，指數跳空開高，大漲超過 400 點，站上 16700 點關卡之上，奪回 5 日線，估成交量 4000 億元。

半導體三雄齊揚，台積電開高走高，大漲約 3%，奪回 5 日線；聯電同步震盪走高，盤中最高至 58.3 元，強漲逾 4%；聯發科也有 2.5% 漲幅。其他電子權值股包括大立光、鴻海、矽力 - KY、南電、國巨、台達電都吹起反攻號角。

半導體三雄領軍下，半導體族群登高，元隆、光罩、世芯 - KY 攻上漲停，世界、漢磊、茂矽、合晶、中美晶、環球晶都有超過 3% 漲幅。

市場傳，台積電擬將美國新廠無塵室等基礎建設工程，採用台灣製造整廠輸出、美國組裝策略，預計第一批部件今年 10 月裝櫃啟航，並由漢唐出面與萬海接洽；漢唐今日開高上漲近 2%，站回 5 日線之上，其他無塵室工程相關個股亞翔、漢科、千附、聖暉、同開同沾光，表現也不俗。

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 4092 點，創 11 年新高，貨櫃三雄跳空開高，大漲逾半根停板；散裝航運多檔亮燈漲停，包括四維航、台航、正德、慧洋 - KY、新興、中航、裕民、益航等；鋼鐵族群在中鋼點火下，千興、海光、春源、新鋼、志聯、燁興、威致大漲逾半根停板。

法人表示，台股短線跌深後，出現止跌反彈，不過盤面上仍缺主流股帶動，加上美國聯準會可能討論 QE 退場等訊息干擾，資金流向趨保守，台股短期呈現震盪盤整格局。