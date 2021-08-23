半導體、航運吹響反攻號角 台股大漲399點收16741點站上5日線

台股今 (23) 日多頭吹響反攻號角，晶圓雙雄發威，聯發科帶領 IC 設計股走強，電、金、傳傳值股齊揚，散裝、貨櫃航運族群也強勢噴漲，加權指數終場強彈 399.9 點或 2.45%，收在 16741.84 點，站上 5 日線，並創 3 個月來最大漲點，成交值 3635.17 億元。

晶圓雙雄今天強勢表態，台積電一度大漲逾 3%，最高來到 572 元，終場收 566 元，市值回升至 14.67 兆元，單日市值大增 3630 億元；聯電上漲半根停板，收在 58.6 元，單日市值也增加 360 億元。晶圓代工廠世界先進股價一度亮燈漲停，終場漲 5.3%。

聯發科回神強彈逾 4%，站回 900 元大關，帶動 IC 設計股走強，瑞昱上漲 2.8%，高速傳輸 IC 廠創惟連噴 2 根漲停，敦泰、聚積、力旺、矽統、偉詮電、晶豪科等均大漲逾 5%。ASIC 廠世芯 - KY 全年營運獲外資看好，激勵股價直奔漲停，收復所有均線。

BDI 指數衝破 4000 點大關，各式船舶日租金也水漲船高，激勵散裝船族群今天股價全面衝上漲停，包括慧洋 - KY、裕民、新興、中航、台航、四維航等，貨櫃航運股萬海同步亮燈漲停，達 248 元，長榮、陽明也上漲 6-8%。整體運輸類股指數終場大漲 8%，買氣回籠。

本土疫情趨穩，雖然指揮中心延長二級警戒期間，但餐飲、旅行業防疫規定再度放寬，可望帶動營運緩步復甦，王品今天除息，僅 20 分鐘就完成填息，終場大漲逾半根停板，並領漲觀光股，包括美食 - KY、華園、雅茗 - KY、亞都、燦星旅、五福等，漲勢都相當強勁。

